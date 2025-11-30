Agencias

Illa promete responsabilidad y transparencia ante la peste porcina africana

Guardar

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha prometido responsabilidad y transparencia para afrontar la peste porcina africana detectada en Catalunya: "Explicaremos en todo momento cuál es la situación, que no es sencilla".

"Catalunya actuará como lo sabemos hacer los catalanes: con responsabilidad hacia el resto de territorios de España y de Europa, y con solidaridad hacia el sector", ha dicho este domingo durante un acto de su viaje oficial a México.

Y ha insistido: "Ciencia, ciencia, ciencia y ciencia. Expertos, expertos, expertos y expertos. Lo seguiremos con criterios científicos. Segundo, transparencia".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Crónica del Alemania - España: 0-0

Cata Coll evitó la derrota con intervenciones clave y el equipo dirigido por Sonia Bermúdez consiguió frenar el dominio local en un duelo marcado por la falta de acierto ofensivo, todo se definirá en Madrid

Crónica del Alemania - España:

Registradas explosiones en dos petroleros rusos en el mar Negro

Las autoridades marítimas turcas evacuaron a decenas de personas tras incendios en embarcaciones cerca de Estambul, investigan las causas y, según Europa Press, aseguran que no hubo heridos ni derrames relevantes mientras refuerzan controles en la zona

Registradas explosiones en dos petroleros

Iberoamérica buscará desregular, tener normas homogéneas e impulsar la internacionalización de sus mipymes

Representantes estatales y líderes del sector privado acordaron eliminar barreras administrativas y normalizar requisitos en el corto plazo, bajo coordinación internacional, para impulsar una agenda que facilite la entrada de nuevos actores regionales en los mercados internacionales y fomente la modernización empresarial

Iberoamérica buscará desregular, tener normas

Un tribunal de apelaciones de Túnez dicta hasta 45 años de prisión a los acusados de conspirar contra el Estado

Organizaciones de derechos humanos y referentes sociales denunciaron que las sanciones económicas, embargos y condenas impuestas a críticos de Kais Saied restringen su capacidad organizativa, señalando una ofensiva estatal contra la disidencia, bajo un contexto crecientemente autoritario en el país

Un tribunal de apelaciones de

Trump rescinde todas las órdenes ejecutivas con firma automática de la Administración Biden

La medida comunicada por la Casa Blanca desafía la legalidad de centenares de disposiciones aprobadas desde 2021, impulsa acciones judiciales inmediatas y siembra inquietud por la vigencia de políticas federales, designaciones institucionales y perdones avalados electrónicamente

Trump rescinde todas las órdenes