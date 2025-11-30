Illa promete responsabilidad y transparencia ante la peste porcina africana

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha prometido responsabilidad y transparencia para afrontar la peste porcina africana detectada en Catalunya: "Explicaremos en todo momento cuál es la situación, que no es sencilla".

"Catalunya actuará como lo sabemos hacer los catalanes: con responsabilidad hacia el resto de territorios de España y de Europa, y con solidaridad hacia el sector", ha dicho este domingo durante un acto de su viaje oficial a México.

Y ha insistido: "Ciencia, ciencia, ciencia y ciencia. Expertos, expertos, expertos y expertos. Lo seguiremos con criterios científicos. Segundo, transparencia".