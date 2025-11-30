Decenas de manifestantes frustran un operativo antiinmigración en Manhattan (EEUU)

El operativo federal no se concretó y las agencias involucradas no ofrecieron información acerca de las razones que motivaron su presencia en Chinatown, Manhattan, lo que intensificó el malestar entre los defensores de derechos de migrantes y expuso el clima de desconfianza que persiste en estas comunidades frente a los procedimientos de control migratorio. Según informó Bloomberg, la movilización de cientos de personas, que respondieron a la alerta de una intervención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), alteró durante horas el flujo cotidiano en esta zona de Nueva York y reabrió el debate en torno a los protocolos y responsabilidades de las autoridades municipales en una ciudad oficialmente santuario.

De acuerdo con las declaraciones difundidas por Bloomberg, Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York, señaló que la congregación tuvo como objetivo impedir “que el ICE ataque a nuestros vecinos”. Bloomberg publicó que más de un centenar de personas acudió inmediatamente al barrio ante la presencia de vehículos oficiales del ICE estacionados, formando cadenas humanas y empleando objetos como bolsas y contenedores de basura para obstaculizar la salida de los autos federales. La acción logró inmovilizar el operativo vehicular del ICE por varias horas, durante las cuales la tensión fue incrementando a medida que más residentes y activistas se acercaban al área.

El medio reportó que, frente al bloqueo sostenido por los manifestantes, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) se hizo presente y desplegó barricadas metálicas para separar a la multitud de los agentes federales, justificando la intervención por la necesidad de restablecer el orden público. Esta medida, sumada a la resistencia de un sector de manifestantes que decidió permanecer en el lugar, derivó en enfrentamientos físicos que desembocaron en varios arrestos. Según consignó Bloomberg, el uso de la fuerza por parte del NYPD durante la disolución de la protesta contribuyó a aumentar el clima de controversia, generando críticas tanto por parte de organizaciones como de vecinos presentes en la escena.

El episodio también puso en cuestión la relación entre las agencias municipales y federales. Varias agrupaciones que integran la Coalición de Inmigración de Nueva York, con más de doscientas organizaciones bajo su coordinación, subrayaron la ambigüedad de la información oficial entregada por los organismos involucrados. Según detalló Bloomberg, estas entidades denunciaron el impacto negativo que las operaciones secretas o poco transparentes del ICE provocan en la confianza de la población extranjera y en la sensación de seguridad jurídica dentro de la ciudad.

En paralelo, Bloomberg citó a la concejala Julie Menin, quien calificó la intervención federal como “irresponsable”, alegando que este tipo de despliegues pone en peligro tanto a los residentes del área como a los agentes policiales que resguardan la zona. Menin transmitió su preocupación ante la posibilidad de que la policía de Nueva York colabore con agencias federales como el ICE, cuestión que, de acuerdo con representantes de colectivos migrantes, sería contraria a las normas municipales de protección vigentes y al compromiso del gobierno local con la política de ciudad santuario.

El medio destacó que la protesta en Chinatown constituyó una muestra tangible de la capacidad de reacción de la ciudadanía y las organizaciones migrantes ante sucesos percibidos como amenazas a la seguridad de los residentes extranjeros. Bloomberg recogió testimonios de líderes comunitarios y activistas que enfatizaron el riesgo de que estas intervenciones resten credibilidad a las garantías legales ofrecidas por el estatus de ciudad santuario, repercutiendo en la confianza entre la comunidad migrante y las instituciones de gobierno.

En ese sentido, la Coalición de Inmigración de Nueva York y sus aliados reiteraron su exigencia de que los derechos de los residentes extranjeros sean protegidos sin distingo y advirtieron, según difundió Bloomberg, que la intervención policial en apoyo a acciones del ICE alimenta el temor de arrestos y deportaciones, contribuyendo a la precarización de la vida cotidiana en estos sectores. Como parte de las demandas surgidas tras el incidente, el colectivo insistió en la necesidad de contar con reglas y límites claros sobre la actuación de la policía local en situaciones vinculadas a operativos federales.

Bloomberg remarcó que los reclamos durante la jornada se enfocaron tanto en la actuación del ICE como en el proceder del NYPD, en especial por el uso de métodos físicos para dispersar la protesta y despejar el paso de los vehículos oficiales federales. Activistas y residentes dirigieron sus críticas hacia la posibilidad de una coordinación directa entre ambas fuerzas, alertando sobre el impacto que podría tener dicha dinámica en la percepción de seguridad y en la consolidación de la política de santuario de la ciudad de Nueva York.

El medio también contextualizó la jornada de protestas y tensiones dentro de una discusión mayor sobre el papel que deben asumir los gobiernos locales en la defensa de las comunidades migrantes y la delimitación de competencias frente a los organismos federales de control migratorio. Según la cobertura de Bloomberg, el caso de Chinatown evidenció las dificultades que afrontan tanto las redes comunitarias como las autoridades municipales para negociar el equilibrio entre el respeto a la legalidad federal y la protección efectiva de las personas extranjeras.

Desde la perspectiva de los manifestantes y colectivos participantes, la ausencia de explicaciones sobre la operación del ICE y la posterior intervención del NYPD reforzaron el sentimiento de temor y precariedad entre los residentes de origen extranjero. Las críticas expresadas durante la protesta señalaron que la falta de transparencia y el carácter imprevisible de los operativos federales contribuyen a un entorno de incertidumbre que dificulta la vida cotidiana de quienes dependen de la vigencia real del estatus de ciudad santuario, según detalló Bloomberg.

En su análisis, Bloomberg identificó el incremento de la tensión entre agencias municipales y federales, y la continuidad de la controversia sobre el rol de la policía local en la protección efectiva de quienes habitan la ciudad. Las reacciones suscitadas tras la intervención policial y el despliegue del ICE han reabierto el debate público sobre los límites de la cooperación institucional y el alcance de las políticas municipales dirigidas al acompañamiento y defensa de las comunidades migrantes en Nueva York.