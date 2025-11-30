Agencias

Belinda Washington desvela cómo lleva la enfermedad degenerativa que sufre su madre

Guardar

Belinda Washington se dejaba ver el año pasado junto a su padre en el Festival de Málaga, tierra natal de su madre, quien no le acompañaba debido a su delicado estado de salud. Ella misma desvelaba que "desgraciadamente, mi madre no puede estar aquí por una enfermedad degenerativa".

Hace unos meses, la imagen se repetía y confesaba que "a veces me reconoce y otras, no" y reflexionaba sobre lo complicado que es "envejecer y ver envejecer a la gente que quieres, pero es ley de vida". "Mi madre está todavía luchando, con 85 años y mucha fuerza", aseguraba.

Este fin de semana, la actriz ha acudido al 'Atresplayer Day' en Las Palmas de Gran Canaria y allí ha sido preguntada de nuevo por el estado de salud de su madre. Sin querer entrar en detalles debido a la delicada situación que atraviesa, comentaba que "estamos en ello".

La intérprete ya reconocía hace unos meses que "todos sabemos que vamos a tener un final y sabemos cuál es el final para todos", pero "ese tránsito del final y esa vejez nadie nos enseña a vivirla, a viajar por esa vejez" y eso es "difícil y más cuando una persona pierde la salud mental y no te reconoce. Nadie nos enseña a eso".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Navidad dispara las compras y el fraude: protocolos de seguridad de los comercios 'online' y las plataformas de pago

Infobae

La Reina Sofía preside el lunes en Burgos la entrega de los premios Evolución y Emiliano Aguirre de Fundación Atapuerca

El acto, previsto para las 13.00 en el Museo de la Evolución Humana, reunirá a destacados representantes de la Fundación Atapuerca que, antes de la ceremonia, celebrarán la sesión de su Patronato según confirmaron fuentes vinculadas al evento

La Reina Sofía preside el

La capitalización de la Bolsa se impulsa hasta los 1,5 billones de euros en octubre

La capitalización de la Bolsa

Putin realizará a principios de diciembre una visita oficial de dos días a India

Reuniones clave entre líderes de Rusia y la nación asiática buscarán fortalecer lazos estratégicos, concretar acuerdos comerciales y científicos, así como coordinar posturas frente a desafíos globales, según informó el gobierno de Moscú

Putin realizará a principios de

Rescatan un cayuco a 23 millas de La Restinga con más de 70 migrantes, entre ellos "varios" fallecidos

Rescatan un cayuco a 23