Belinda Washington desvela cómo lleva la enfermedad degenerativa que sufre su madre

Belinda Washington se dejaba ver el año pasado junto a su padre en el Festival de Málaga, tierra natal de su madre, quien no le acompañaba debido a su delicado estado de salud. Ella misma desvelaba que "desgraciadamente, mi madre no puede estar aquí por una enfermedad degenerativa".

Hace unos meses, la imagen se repetía y confesaba que "a veces me reconoce y otras, no" y reflexionaba sobre lo complicado que es "envejecer y ver envejecer a la gente que quieres, pero es ley de vida". "Mi madre está todavía luchando, con 85 años y mucha fuerza", aseguraba.

Este fin de semana, la actriz ha acudido al 'Atresplayer Day' en Las Palmas de Gran Canaria y allí ha sido preguntada de nuevo por el estado de salud de su madre. Sin querer entrar en detalles debido a la delicada situación que atraviesa, comentaba que "estamos en ello".

La intérprete ya reconocía hace unos meses que "todos sabemos que vamos a tener un final y sabemos cuál es el final para todos", pero "ese tránsito del final y esa vejez nadie nos enseña a vivirla, a viajar por esa vejez" y eso es "difícil y más cuando una persona pierde la salud mental y no te reconoce. Nadie nos enseña a eso".