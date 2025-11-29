Agencias

Tusk pide a la OTAN que se aparte de los "intereses egoístas" y actúe "para defender a Occidente"

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha pedido a la OTAN que adopte un frente común lejos de "intereses egoístas" para "proteger a Occidente" contra la amenaza de Rusia en un nuevo mensaje en línea con el tono de alarma que ha marcado sus comentarios durante las últimas horas.

"Quisiera recordar a nuestros aliados que la OTAN fue creada para defender a Occidente contra la agresión soviética, o sea, contra Rusia. Y que sus cimientos se basaron en la solidaridad, no en intereses egoístas", ha manifestado Tusk en su cuenta de la red social X.

"Espero que nada haya cambiado", ha añadido el primer ministro polaco que este pasado viernes hablaba de un panorama aciago en medio de la visita a Rusia del primer ministro húngaro, más el "caos" desatado por el último plan de EEUU para la paz en Ucrania, más el último escándalo que ha provocado la dimisión del jefe de la Oficina de la Presidencia de Ucrania, Andri Yermak.

"Orbán visita a Putin. Caos en las negociaciones sobre el plan Witkoff y una crisis política en Kiev. Una combinación desastrosa", lamentó Tusk el viernes.

