Agencias

Rescatados catorce migrantes magrebies a bordo de una patera en aguas del Cabo de Gata

Guardar

El Servicio de Salvamento Marítimo ha rescatado en la mañana de este sábado a catorce varones de origen magrebí que navegaban en una embarcación neumática en las aguas de Cabo de Gata (Almería), según ha confirmado la institución a Europa Press.

Al respecto, Salvamento ha detallado que sobre las 8,00 horas, el mercante Seven S ha avistado una patera a 22 millas de Cabo de Gata, por lo que ha informado al centro de Salvamento Marítimo de Almería de su posición para acudir a su rescate.

Tras este aviso, se ha movilizado hasta la ubicación la salvamar Spica, que ha avistado a la patera que permanecía escoltada por el buque Seven S hasta su llegada. Una vez realizada la maniobra de aproximación, la tripulación de la salvamar ha procedido al rescate de los catorce migrantes que iban a bordo sobre las 10,28 horas. Finalmente, sobre las 12,45 horas, los rescatados han llegado al puerto de Almería para desembarcar.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Polonia compra casi 100 helicópteros de combate Apache AH-64E a Boeing por unos 4.000 millones

Varsovia formaliza la adquisición más significativa de aeronaves de ataque fuera de Estados Unidos, con el suministro previsto para 2028 y participación de la industria nacional en soporte y formación, consolidando su papel estratégico en defensa y cooperación internacional

Polonia compra casi 100 helicópteros

Fiscalía pide prisión sin fianza para Ábalos y Koldo por riesgo de fuga ante el juicio por la trama de mascarillas

Ábalos y su exasesor podrían enfrentar hasta 30 años de prisión tras la petición de ingreso inmediato formulada por el fiscal jefe, Alejandro Luzón, ante el Supremo, alegando riesgo real de evasión antes del juicio por corrupción

Fiscalía pide prisión sin fianza

Cómo conservar la pata de jamón para que no se reseque: "No le pongas papel de film porque lo único que haces es ahogarl

Cubrir la zona de corte con un paño limpio o papel de horno, según expertos, preserva el sabor y la textura del jamón comenzado, evitando humedad y moho sin bloquear la oxigenación necesaria para mantener la calidad del producto

Infobae

La Eurocámara pide a la UE asumir liderazgo para una paz "duradera" en Ucrania ante la "ambivalencia" de EEUU

El Parlamento Europeo exige a los países de la Unión fortalecer el respaldo a Kiev y asumir protagonismo ante la falta de claridad estadounidense, buscando que cualquier acuerdo por Ucrania respete su soberanía y refuerce la seguridad en Europa

La Eurocámara pide a la

Díaz se compromete en México a liderar los esfuerzos internacionales para evitar la precariedad laboral

Díaz se compromete en México