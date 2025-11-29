Pablo Urdangarin reacciona a la entrevista en televisión de su abuelo, Don Juan Carlos I

“Ojalá pudiese volver”. Con estas palabras, Pablo Urdangarin expresó su anhelo de que el rey emérito Juan Carlos I regrese a residir en España, una declaración que refuerza el debate existente sobre el futuro del ex jefe de Estado y sigue la línea de las reflexiones que este último manifestó en su reciente entrevista televisiva, según publicó France 3. Pablo Urdangarin, nieto del monarca emérito, no solo apoyó públicamente la visión de su abuelo sobre el perdón, sino que además sumó su voz en medio de las repercusiones mediáticas y familiares que ha generado la difusión de la conversación emitida por la cadena francesa.

France 3 informó que, durante dicha entrevista, Juan Carlos I abordó los motivos de su salida del trono y las perspectivas sobre un posible retorno a España. El monarca emérito aseguró que no se arrepiente de los errores cometidos en su trayectoria personal, aunque expresó el deseo de que la sociedad española logre perdonarlo con el tiempo. En la conversación, el ex rey destacó que toda persona comete equivocaciones y explicó que su abdicación estuvo motivada por la importancia que atribuye a la fortaleza física en quien ostenta la jefatura del Estado. Reveló además que la decisión fue comunicada a su hijo, el actual monarca Felipe VI, quien le pidió reconsiderarla.

Siguiendo los datos de France 3, Juan Carlos I subrayó que la salud y la capacidad física son factores clave para el ejercicio de la corona. Detalló que los problemas de salud que soportaba en el periodo previo a su abdicación mermaron esa fortaleza, llevándolo a estimar que lo más adecuado era apartarse. A pesar de las peticiones de su sucesor para continuar, mantuvo su postura sobre la necesidad de transmitir la corona.

Respecto a su situación actual, el medio francés informó que Juan Carlos I reside en Abu Dhabi, donde afirma sentirse bien. No obstante, en la entrevista no descartó por completo regresar a España, aunque matizó que una eventual vuelta dependerá de las circunstancias concretas y del momento preciso. “Dependerá de la situación y del momento”, declaró el ex monarca, dejando abierta la puerta a futuros movimientos según las condiciones que puedan surgir.

France 3 también consignó que las declaraciones de Juan Carlos I han tenido eco inmediato en su entorno familiar. Pablo Urdangarin, consultado posteriormente por medios sobre las palabras del rey emérito, ratificó su adhesión a la posición de su abuelo con relación al perdón y la gestión de los errores. “Claro, como lo ha dicho”, respondió el joven al ser preguntado por la prensa sobre si comparte la visión del monarca. De este modo, Pablo Urdangarin sumó un respaldo explícito tanto al deseo de retorno de Juan Carlos I como al enfoque adoptado públicamente respecto al reconocimiento y la aceptación de los propios errores en posiciones de relevancia institucional.

En relación al apoyo familiar, Pablo Urdangarin también se refirió a su padre, Iñaki Urdangarin, al ser preguntado por la reciente aparición de este último en el programa 'Pla Seqüència' de La 2 Cat. El joven manifestó su esperanza de que el futuro depare buenas noticias a su padre, diciendo: “Sí, espero que vaya bien”. Con esto, subrayó la cohesión familiar en un periodo marcado por la exposición pública y la revisión de acontecimientos personales.

El impacto de la entrevista transmitida por France 3 ha multiplicado el interés en torno a la figura de Juan Carlos I, así como sobre los vínculos familiares y la gestión pública de los errores de figuras con relevancia institucional. Según recopiló el medio francés, las reflexiones sobre perdón, retorno y salud físicas emitidas tanto por el rey emérito como por su nieto Pablo Urdangarin alimentan el debate mediático sobre el modo en que los actos personales influyen en la percepción ciudadana de los miembros de la realeza y en el curso de la opinión pública española.

Otros medios han subrayado, siguiendo la cobertura de France 3, que la discusión sobre el regreso de Juan Carlos I a territorio español sigue abierta. Tanto sus palabras como las reacciones de su familia continúan provocando reacciones variadas entre la población y en distintos sectores sociales. La atención se mantiene no solo sobre la posible vuelta del rey emérito, sino también sobre las posiciones expresadas sobre el perdón y el manejo de los asuntos personales en figuras públicas de primer nivel.