Agencias

Más de 4.800 opositores se presentan este sábado a 1.000 plazas de funcionarios locales con validez nacional

Guardar

Un total de 4.853 personas están convocadas a los exámenes que se realizarán este sábado 29 de noviembre, para aspirar a las 1.000 plazas de funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional, correspondientes a la oferta de empleo público extraordinaria y adicional, según ha informado el Ministerio de Función Pública en un comunicado.

Estos procesos se caracterizan por que las convocatorias recogen el reparto de las plazas de manera proporcional al número de vacantes de dichas escalas en cada comunidad autónoma. El reparto es de 584 plazas para secretarios-interventores, 102 para secretarios y 314 para interventores-tesoreros.

El Gobierno autorizó esta oferta extraordinaria con el fin de garantizar el "eficaz" desempeño de las funciones reservadas en las entidades locales.

Para canalizar la territorialización se negoció con todas las comunidades autónomas y finalmente se suscribió un convenio de colaboración interadministrativa con Canarias, Castilla la Mancha y Cataluña.

Este convenio les permite, por primera vez, desarrollar todo el proceso selectivo, tanto las pruebas de acceso como el curso, en sus sedes autonómicas.

Estas pruebas se celebrarán el 29 de noviembre a las 10 horas (9 horas en Canarias) en cuatro sedes provinciales: Barcelona, Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Toledo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La cena de Acción de Gracias se abarata por tercer año consecutivo y baja un 13,8% desde el récord de 2022

El costo de la tradicional reunión familiar en Estados Unidos se reduce por tercer año, impulsado por una fuerte rebaja en el precio del pavo y descuentos en la mitad de los ingredientes habituales del menú, según la AFBF

La cena de Acción de

Frío, viento y oleaje activan hoy los avisos en cinco provincias, con temperaturas mínimas de hasta -3ºC

Las previsiones para este jueves advierten bajas temperaturas en varias regiones, con valores por debajo de cero en Teruel, Palencia, León, Lleida y Huesca, además de alertas por ráfagas intensas y mala mar en distintos puntos del país

Frío, viento y oleaje activan

La gripe se adelanta en España y "acelera" su transmisión por la zona norte: vacunarse es la principal medida preventiva

La gripe se adelanta en

Al menos seis muertos por un corrimiento de tierras en la Polinesia francesa

Infobae

La compraventa de viviendas crece un 5% en septiembre, hasta las 58.845 unidades, según los notarios

El volumen de operaciones inmobiliarias mostró un repunte mensual en septiembre de 2025, acompañado por una subida destacada de los préstamos para adquisición de vivienda y un incremento interanual del precio medio por metro cuadrado en buena parte del país

La compraventa de viviendas crece