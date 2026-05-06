Quito instala nueva 'Banca Roja' como símbolo de denuncia contra el feminicidio en Ecuador

Quito, 6 may (EFE).- La ciudad de Quito instaló este miércoles una cuarta 'Banca Roja' como parte de una iniciativa internacional para visibilizar y prevenir los feminicidios, así como símbolo de memoria y denuncia frente a los asesinatos de mujeres por razones de género en el país.

La cuarta 'Banca Roja' está ubicada en el parque La Carolina, en la zona comercial de la ciudad.

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Se aspira que hasta finales del 2026 se cuente con 10 bancas, que estarán dispuestas en lugares estratégicos de Quito, reafirmando el compromiso de convertir el espacio público en un lugar de reflexión, prevención y memoria viva, señaló el Municipio en un comunicado.

Las 'Bancas Rojas' se consolidan mundialmente como espacios de memoria y denuncia instalados en lugares públicos. Esta iniciativa internacional busca visibilizar, sensibilizar y prevenir el femicidio, recordando que los desenlaces fatales son evitables si se actúa a tiempo.

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En Quito, esta propuesta es un símbolo de lucha que toma fuerza; la campaña es impulsada por organizaciones de mujeres y adoptada por el Municipio de Quito, para dar visibilidad a la problemática con acciones que buscan no olvidar a las víctimas de violencia de género.

Recordó que, según el mapeo para los femicidios de Ecuador, conformado por organizaciones de la sociedad civil, entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2026, al menos 78 mujeres fueron asesinadas por razones de género en el país.

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Quito cuenta con una red de atención y protección conformada por los Centros de Equidad y Justicia y las Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos, que han beneficiado a 10.819 y 4.046 personas, respectivamente, mediante medidas administrativas para resguardar la integridad de niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas adultas mayores.

A esto se suma el Servicio de Prevención de Violencias, casas de acogida como el Centro Tres Manuelas, la Casa de la Mujer, la Casa de la Adolescente, entre otros, gestionados por la Unidad Patronato Municipal San José, reza el escrito. EFE

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