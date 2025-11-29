Makoke desvela cómo está su relación con Gonzalo

Centrada en estar al lado de su familia después de conocer que su nuera, Marina Romero, padece una enfermedad que tiene en vilo a todos los suyos, Makoke no dudaba en cancelar su boda con Gonzalo el pasado mes de septiembre. Ahora, la colaboradora no piensa en otra cosa que en su familia y, cuando todo vuelva a estar en orden, retomará los preparativos de su enlace.

Así mismo lo ha explicado Makoke cuando se le preguntaba si ha retomado los planes para su gran día con Gonzalo: "Ahora mismo no, todavía no, pero vamos, yo me imagino que pronto... ojalá lo pueda decir pronto y pongamos una fecha en breve".

Además, también ha hablado del nuevo proyecto profesional -Coucou Bébé, una tienda online de accesorios y juguetes infantiles- con el que ha sorprendido Marina en redes sociales. La colaboradora de televisión ha desvelado que "llevaba mucho tiempo ya con ese proyecto, lo que pasa es que lo apartó".

En cuanto a cómo se encuentra la joven, muy discreta, la madre de Anita Matamoros ha comentado que "está todo bien", pero ha evitado dar más detalles al respecto porque "no me concierne a mí decirlo y ella no quiere".

De lo que sí que no ha tenido tapujos a la hora de hablar es de su relación con Gonzalo, con el que cada día está "mejor" porque "estamos en una tónica que cada día nos superamos, en una convivencia maravillosa y ya en una compenetración que... nos conocemos tanto".

A pesar de no haberse dado el 'Sí, quiero' el pasado mes de septiembre como estaba previsto, Makoke ha desvelado que su historia de amor "es una maravilla, está siendo increíble" y se siente afortunada "por el amor que tengo, por los hijos que tengo y por los nietos que tengo".

En ese aspecto, la colaboradora ha hecho balance de su vida y asegura que "ahora mismo no echo de menos a nada ni a nadie, de amor estoy al cien por cien y todo lo que no aporta se aparta, eso es muy importante".