Agencias

La ONU insta a Israel a investigar de manera "imparcial" y "eficaz" las denuncias sobre torturas

Guardar

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha pedido a Israel la creación de una comisión de investigación ad hoc para examinar las denuncias sobre torturas contra la población palestina que se han intensificado desde el comienzo de la ofensiva contra la Franja de Gaza del 7 de octubre de 2023.

"El Comité expresó su profunda preocupación por los informes que indicaban una política estatal de facto de tortura y malos tratos organizados y generalizados durante el período que abarca el informe, que se ha intensificado gravemente desde el 7 de octubre de 2023", reza un comunicado de la agencia de la ONU.

El documento critica la falta de un instrumento dentro de la legislación interna de Israel que tipifique el delito de tortura, incluso resalta que bajo la denominada "defensa del estado de necesidad", las fuerzas policiales y militares israelíes puede "eximir su responsabilidad" cuando ejercen violencia física en los interrogatorios.

De la misma manera, el organismo de Naciones Unidas ha reprochado al Estado israelí la utilización de "medios especiales" como métodos de coerción para interrogar a los presos que no son conocidos públicamente.

Asimismo, el Comité ha denunciado que las políticas israelíes sobre el "territorio palestino ocupado" suponen "condiciones de vida crueles, inhumanas o degradantes" para sus ciudadanos, según los testimonios recogidos en las denuncias.

La violencia ejercida por los colonos israelíes en Cisjordania, así como las detenciones administrativas de los ciudadanos palestinos que viven en este territorio también han alcanzado "niveles sin precedentes". La ONU afirmó recientemente que más de un millar de palestinos han muerto en Cisjordania a manos de militares o colonos radicales desde los ataques del 7 de octubre.

El jueves, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), elevaron a más de 350 los palestinos muertos por ataques ejecutados por el Ejército israelí desde el 10 de octubre, fecha de entrada en vigor del alto el fuego al hilo del acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

En total, la cifra de fallecidos a causa de la ofensiva desatada por las fuerzas de Israel desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 asciende a 69.799, mientras que los heridos se sitúan en 170.972.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

EE.UU. suspende solicitudes migratorias de afganos tras ataque a la Guardia Nacional

Infobae

EEUU suspende solicitudes migratorias de afganos tras agresión a la Guardia Nacional

Infobae

La Conade presume un incremento millonario de becas para los deportistas mexicanos

Infobae

Fin del plazo a aerolíneas extiende incertidumbre en Venezuela mientras EEUU eleva presión

Infobae

Trump llama a los hondureños a votar por el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura

El expresidente estadounidense advirtió sobre un supuesto peligro de que Honduras caiga bajo la influencia de Nicolás Maduro, criticó duramente a los rivales de Nasry Asfura y destacó la polarización en un proceso electoral clave para la región

Trump llama a los hondureños