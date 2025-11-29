Agencias

El fiscal general de Honduras anuncia "acciones" para evitar la "impunidad" si Trump indulta a Hernández

El fiscal general de Honduras, Johel Antonio Zelaya Álvarez, ha anunciado que pondrá en marcha "acciones" para evitar la "impunidad" en el caso de que el presidente estadounidense, Donald Trump, indulte al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado el año pasado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico.

"Ante el indulto anunciado por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump a favor del expresidente Juan Orlando Juan Orlando Hernández, condenado por la justicia norteamericana por delitos de narcotráfico; el Ministerio Público de Honduras está obligado a ejercer las acciones dentro del marco de la Constitución y las leyes para que prevalezca la justicia y poner fin a la impunidad", ha publicado Zelaya en su cuenta en la red social X.

Trump ha adelantado que indultará a Hernández si gana las elecciones presidenciales de este domingo el candidato de extrema derecha Nasry 'Tito' Asfura.

"¡Hagamos que Honduras vuelva a ser grande! (...). Felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto", dijo Trump. Hernández está encarcelado en la prisión de Hazelton, en Virginia Occidental.

Zelaya no ha concretado cuáles serían los delitos por los que el exmandatario sería acusado en Honduras, pero sí ha subrayado que habría procesos pendientes. Así, la Fiscalía podría reabrir casos vinculados a corrupción y crimen organizado que no avanzaron mientras Hernández gobernaba.

