Anabel Pantoja asegura que "pase lo que pase, yo ya he ganado"

Anabel Pantoja no está pasando por su mejor momento físico. Primero sufrió una lesión en la rodilla y ahora se ha hecho daño en las costillas. Ella misma confesaba ante las cámaras que cogiendo a Alma sintió como un desgarro que la tiene bastante preocupada de cara a la final de 'Bailando con las estrellas'.

Europa Press ha podido hablar con la influencer en exclusiva y, aunque ha querido guardar silencio cuando se le preguntaba por las lesiones que sufre, sí que ha contestado si piensa celebrar -en el caso de ganar- su triunfo en el concurso con sus primos, Kiko Rivera e Isa Pantoja.

"Lo celebro, pero bueno... en la distancia porque uno está en Sevilla, el otro está en el Puerto de Santa María", decía la sobrinísima, aunque reconocía que "pase lo que pase, yo ya he ganado".

Además de las lesiones, Anabel ha tenido que lidiar esta semana con las informaciones que han salido a la luz sobre el posible distanciamiento y mala relación que existe entre su pareja y su madre... pero lejos de aclarar cuál es la situación real en la familia, la influencer ha seguido con sus compromisos profesionales para evitar echar más leña al fuego.

EuropaPress

