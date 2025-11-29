Al Shara reivindica desde Alepo el primer aniversario del inicio de la ofensiva que derrocó a Al Assad

El presidente de Siria, Ahmed al Shara, ha visitado este sábado la ciudad de Alepo en el primer aniversario de la "liberación" de la ciudad en el marco de la ofensiva final que culminó con la toma de Damasco y la expulsión del entonces presidente, Bashar al Assad.

"En esos momentos, en las primeras horas tras entrar en la ciudad de Alepo, cruzamos los muros en los que tanto habíamos perdido y por los que se había sacrificado la gente y fluyeron ríos de sangre hasta llegar a hoy", ha apuntado Al Shara en su discurso, recogido por Syria TV.

"Entonces nuestras emociones se conmovieron mientras veíamos a cada momento a los héroes que entraron en la ciudad de Alepo para liberar a su gente del difunto régimen", ha añadido.

Para Al Shara, "con el renacer de Alepo revivió toda Siria y en ese momento comenzó a escribirse una nueva historia para toda Siria, a través de Alepo y su majestuosa ciudadela".

El actual presidente, antiguo líder de la milicia yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), ha puesto en valor que "desde los muros de esta ciudadela vimos a los muyahidines llegar al corazón de Damasco". "Rompimos las cadenas de Alepo y se liberaron las prisiones, volvieron las sonrisas a la cara de los niños de Siria", ha resaltado.

Además ha destacado que Alepo es un "faro" para la economía, el desarrollo urbano, la construcción y la prosperidad. "Gentes de Alepo. No nos contentaremos con solo liberar Alepo, sino que el viaje que comenzó con su liberación terminará con toda nuestra fuerza para reconstruir siria", ha afirmado.

Al Shara, conocido en su día por su nombre de guerra, 'Abú Mohamed al Golani', fue declarado presidente de transición el 29 de enero tras una ofensiva relámpago sobre Damasco que puso fin a más de una década de conflicto interno.