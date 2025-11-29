Agencias

Al menos un muerto y 15 heridos en un nuevo ataque ruso contra Kiev

Guardar

Al menos una persona ha perdido la vida y otras 15 han resultado heridas, entre ellas un niño de 13 años, en un nuevo ataque de las fuerzas militares rusas contra la capital de Ucrania, Kiev, que ha dejado varios incendios en edificios residenciales y un parte de la ciudad sin electricidad.

El alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, ha confirmado el fallecimiento de un persona y el número de heridos en un "masivo ataque enemigo" que también ha complicado el suministro de agua al reducir la presión de su abastecimiento.

"Las operaciones de rescate de emergencia y la eliminación de las consecuencias del ataque enemigo continúan en todos los lugares. El ataque conjunto contra la capital continúa. ¡No abandonen los refugios hasta que se dé la alarma!", ha informado el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, en un mensaje emitido a través de Telegram.

Las alarmas han comenzado a sonar a primera hora de la madrugada cuando varios misiles han caído sobre zonas residenciales de Kiev y las autoridades ucranianas han instado a la población a permanecer en sitios seguros y no salir a la calle.

En el distrito de Sviatoshinski, un hombre ha sido alcanzado por el ataque ruso y ha fallecido. Varios edificios del distrito han resultado dañados por misiles y drones, lo que ha provocado incendios, fachadas destruidas y el derrumbe de escombros sobre zonas de paso.

Al menos ocho de los 15 heridos han tenido que ser trasladados al hospital, incluido el niño de 13 años y una mujer que se encuentra en estado de gravedad, mientras que el resto han podido ser atendidos por los servicios de emergencia en el lugar.

La zona oeste de Kiev se ha quedado sin electricidad debido a los bombardeos y, por el momento, los técnicos continúan trabajando para restablecer el suministro.

"Según la Fuerza Aérea, hay misiles de crucero enemigos en el espacio aéreo del país. Además, se registró el despegue de un MiG-31K con el misil aerobalístico Kinzhal. La amenaza de drones enemigos también persiste en Kiev", ha confirmado Tkachenko.

Esta nueva ofensiva de Rusia sobre la capital ucraniana ha tenido lugar poco después de la dimisión del jefe de la oficina presidencial, Andri Yermak, mano derecha del presidente del país, Volodimir Zelenski, tras una serie de registros en su domicilio por parte las agencias anticorrupción en el marco de la crisis en Kiev por una investigación a gran escala sobre corrupción.

DOS PERSONAS HERIDAS EN RUSIA

En la región de Volgogrado (Rusia), dos personas han resultado heridas como consecuencia del ataque de un dron del Ejército de Ucrania que también ha producido daños en un almacén de productos de construcción y varios edificios residenciales. Ninguno de los dos heridos ha requerido de asistencia hospitalaria, según ha declarado el gobernador de la región de Volgogrado, Andrei Bocharov, en su canal de Telegram.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha informado de la destrucción de 108 drones ucranianos durante este noche, en su mayoría en las regiones de Belgorod (26), Rostov (20) y Crimea (19).

El resto de aparatos militares no tripulados han sido interceptados en Riazán (11), Krasnodar (11), Voronezh (5), Lipetsk (4), Volgogrado (6) y Kursk (3). Mientras que en Astracán, Kalmykia y Mar de Azov las fuerzas rusas han derribado uno en cada región.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos seis muertos por un corrimiento de tierras en la Polinesia francesa

Infobae

La compraventa de viviendas crece un 5% en septiembre, hasta las 58.845 unidades, según los notarios

El volumen de operaciones inmobiliarias mostró un repunte mensual en septiembre de 2025, acompañado por una subida destacada de los préstamos para adquisición de vivienda y un incremento interanual del precio medio por metro cuadrado en buena parte del país

La compraventa de viviendas crece

María Jesús Montero participa este sábado en Granada en una jornada del PSOE por el día contra la violencia machista

María Jesús Montero participa este

Sara Carbonero, imponente con un look 'Old Hollywood', rivaliza en elegancia con una espectacular Mar Flores

La alfombra roja de la gala ‘Elle x Future’ en el Consulado de Italia reunió a celebridades de primer nivel, donde estilismos de inspiración vintage y diseños espectaculares desataron una vibrante competencia de glamour bajo el sello de la moda sostenible

Sara Carbonero, imponente con un

Más de 4.800 opositores se presentan este sábado a 1.000 plazas de funcionarios locales con validez nacional

Más de 4.800 opositores se