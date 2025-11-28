Agencias

Trinidad y Tobago confirma que hay militares de EEUU desplegados para instalar un radar en un aeropuerto

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, ha reconocido este viernes que hay personal estadounidense en la isla que está ayudando a las autoridades a instalar un radar para el aeropuerto en medio de las especulaciones sobre un posible ataque militar por parte de Estados Unidos a Venezuela.

"Están ayudando con la pista, la carretera y un radar", explicó la primera ministra en una rueda de prensa el jueves, agregando que esto "ayudará a mejorar la vigilancia" ante la existencia de "narcotraficantes" en sus aguas, según ha recogido el diario trinitense 'Guardian'.

Sus palabras se producen después de que la primera ministra asegurara que la Administración Trump "nunca ha solicitado el uso" de su territorio para "lanzar ataques contra el pueblo venezolano", prometiendo así que Puerto España "no participará" en este tipo de operaciones.

El jefe del Estado Mayor estadounidense, Dan Caine, se reunió el martes con Kamla Persad-Bissessar para abordar la "sólida relación bilateral entre ambas naciones, el fortalecimiento de la estabilidad regional", así como la "unidad regional" frente a la lucha contra el "tráfico ilícito y las organizaciones criminales transnacionales".

El pequeño país soberano insular llevó a cabo ejercicios militares con la Marina estadounidense del 16 al 21 de noviembre de 2025. El destructor 'USS Gravely' atracó en el puerto de Puerto España el pasado 26 de octubre de cara a dichas maniobras.

En respuesta a los ejercicios y al atraco del citado buque estadounidense, Caracas suspendió el acuerdo energético firmado con Trinidad y Tobago, mientras que la Asamblea Nacional venezolana declaró persona 'non grata' a Kamla Persad-Bissessar.

EuropaPress

