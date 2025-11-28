Sonsoles Ónega, deslumbrante y rodeada de amigos en el multitudinario estreno de 'Las hijas de la criada'

Día inolvidable para Sonsoles Ónega, que este jueves se ha convertido en la gran protagonista del estreno de la nueva serie de Atresmedia, 'Las hijas de la criada', basada en la novela homónima con la que la presentadora logró el premio Planeta en 2023 y que llegará a la pequeña pantalla este domingo 30 de noviembre -coincidiendo con su 48º cumpleaños-, en los míticos Cines Callao de Madrid.

Además del reparto de la ficción, encabezado por Verónica Sánchez, Alain Hernández, Martina Cariddi, y Carlota Baró, la periodista ha contado con el apoyo incondicional de numerosos amigos y compañeros que han querido estar a su lado en este momento tan especial y ser los primeros en ver el primer capítulo de 'Las hijas de la criada', como María José Suárez, María del Monte, Tamara Gorro, José Manuel Parada, Valeria Vegas, Begoña Villacís, y Pilar Vidal -colaboradores de 'Y ahora Sonsoles'-, o presentadores del universo Atresmedia como Cristina Pedroche, Roberto Leal, Manel Fuentes, Jorge Fernández o Alberto Chicote.

Muy emocionada, y sin poder ocultar sus nervios ante la adaptación de su novela a la televisión, Sonsoles ha acaparado todas las miradas a su llegada a la Gran Vía madrileña con un look a la altura de la ocasión y ha deslumbrado con un conjunto formado por chaleco negro con llamativo escote en V y solapas de lentejuelas, y pantalón recto en el mismo tono.

"Me encantaría venir de incógnito, de invitada de última fila para verlo y disfrutar de... ver la reacción de los primeros espectadores, a ver cómo reaccionan ante el primer capítulo" ha confesado, adelantando -porque ya ha podido verlo- que es muy emocionante, la verdad, porque es el que condensa la historia y donde vemos ya a casi todos los personajes en estado puro. El primer capítulo ya te mete de lleno en el ambiente de la novela y en la historia". "Para mí todo esto es nuevo, y estoy por una parte como queriendo vivirlo todo, y a la vez con el miedo de 'Dios mío, esto no lo hemos hecho nunca, lo vamos a hacer por primera vez'" reconoce.

Cuando se estrene en Antena 3 este domingo, como ha revelado, "lo veré con toda la familia que están deseando verla. Todos y con una manta ahí a verlo". ¿Tiene ganas la Reina Letizia de ver 'Las hijas de la criada'? Íntima amiga de su Majestad desde que coincidieron hace más de 20 años en CNN+, Sonsoles ha sido fiel a su discreción y no ha querido decir nada, aunque sí ha confirmado -algo que ya se sabía puesto que los Reyes tenían un acto en la Embajada de Alemania con el Presidente de la República Federal, que está de visita oficial en nuestro país- que no le daría una sorpresa asistiendo al estreno.