Registradas explosiones en dos petroleros rusos en el mar Negro

Las autoridades de Turquía han informado este viernes de que se han registrado explosiones en dos petroleros rusos en el mar Negro, frente a las costas de la ciudad turca de Estambul, sin que se haya informaciones sobre víctimas por el momento.

El ministro de Transportes, Abdulkadir Uraloglu, ha indicado que tras las explosiones en los buques 'Kairos' y 'Virat' están trabajando en "plena cooperación" con otras agencias. Los 25 tripulantes de 'Kairos' han sido rescatados, mientras que los 20 de 'Virat' están "en buen estado de salud", ha explicado.

La Dirección General de Asuntos Marítimos ha indicado que el primero de los buques, que iba al puerto ruso de Novoroski, está "vacío" y se ha "incendiado debido a un factor externo a 28 millas (unos 45 kilómetros)" de la costa turca.