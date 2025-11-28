Agencias

Registradas explosiones en dos petroleros rusos en el mar Negro

Guardar

Las autoridades de Turquía han informado este viernes de que se han registrado explosiones en dos petroleros rusos en el mar Negro, frente a las costas de la ciudad turca de Estambul, sin que se haya informaciones sobre víctimas por el momento.

El ministro de Transportes, Abdulkadir Uraloglu, ha indicado que tras las explosiones en los buques 'Kairos' y 'Virat' están trabajando en "plena cooperación" con otras agencias. Los 25 tripulantes de 'Kairos' han sido rescatados, mientras que los 20 de 'Virat' están "en buen estado de salud", ha explicado.

La Dirección General de Asuntos Marítimos ha indicado que el primero de los buques, que iba al puerto ruso de Novoroski, está "vacío" y se ha "incendiado debido a un factor externo a 28 millas (unos 45 kilómetros)" de la costa turca.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Argentina oficializa la candidatura de Grossi a la Secretaría General de Naciones Unidas

Rafael Grossi, actual líder del OIEA y diplomático con amplia trayectoria, fue propuesto oficialmente por autoridades argentinas para competir por la dirección de la ONU, destacando su experiencia en crisis internacionales y su reconocida capacidad de gestión multilateral

Argentina oficializa la candidatura de

Crónica del Olympiacos - Real Madrid: 3-4

Kylian Mbappé igualó la gesta de leyendas del club blanco al firmar cuatro tantos en una cita cargada de tensión, mientras los visitantes aseguraron su lugar en cuartos tras un duelo frenético en territorio griego

Crónica del Olympiacos - Real

Crónica del Atlético de Madrid - Inter de Milán: 2-1

Un tanto de Josema Giménez en el descuento revivió las opciones del conjunto madrileño en la competición europea tras un duelo de alta intensidad ante el líder del grupo, con alternativas constantes y más de 68.000 testigos en el estadio

Crónica del Atlético de Madrid

Candela Márquez apuesta por firma española en los Premios ELLE

El atuendo exclusivo de la actriz y su aparición acompañada por Alejandro Sanz en la alfombra roja captaron toda la atención durante la gala, avivando especulaciones sobre su relación y consolidando su posición en el mundo del espectáculo

Candela Márquez apuesta por firma

Barcelona arranca su programación en la FIL de Guadalajara (México) con las exposiciones

Barcelona arranca su programación en