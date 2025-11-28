Mujeres rohingyas en Bangladesh: la lucha por preservar una identidad amenazada

Una adolescente rohingya que desde los siete años vive en el campamento 4 de refugiados en Cox's Bazar relata el miedo a ser secuestrada cada vez que sale sola por la noche hacia las letrinas. Según informó Europa Press, el temor constante se suma a la dificultad de imaginar un futuro mientras comparte una chabola de tres habitaciones con once personas e intenta preservar las tradiciones que definen su identidad. La falta de seguridad, recursos básicos y la perspectiva incierta de regresar a Birmania bajo condiciones dignas marcan el día a día de más de 600.000 mujeres que luchan por mantener viva una cultura amenazada en los más de treinta campos dispersos en el sureste de Bangladesh.

De acuerdo con Europa Press, la joven mencionó la disminución de los secuestros tras un periodo en el que los casos eran frecuentes, pero advirtió que la reducción de la financiación internacional podría agravar nuevamente el problema. Como medida urgente, solicita una presencia mayor de guardias de seguridad y una mejora en las condiciones para evitar el miedo durante sus desplazamientos nocturnos dentro del campo. Al describir su rutina, resaltó el uso del 'thanaka' —un cosmético tradicional que también protege la piel del sol— como parte fundamental de su cultura. La joven expresó el deseo de regresar a Birmania, siempre que pueda hacerlo con derechos y garantías, insistiendo en la importancia de mantener sus prácticas culturales en un entorno hostil.

En el centro de ACNUR ubicado en ese asentamiento, la agencia busca ofrecer un espacio seguro para que las mujeres se reúnan, compartan sus experiencias y desarrollen herramientas de apoyo mutuo frente a un presente caracterizado por la precariedad. Europa Press detalló que las asistentes a estos encuentros destacan la dificultad de acceder a agua potable, medicinas y atención médica básica. Sin embargo, señalan la importancia del espacio como refugio frente a las presiones y restricciones sociales que enfrentan dentro de sus comunidades y familias. Una de las mujeres entrevistadas remarcó que los recortes de ayudas afectan de manera directa la seguridad y el funcionamiento de estos centros, e instó a un incremento de la financiación para garantizar su continuidad.

En el campo 22, las mujeres recurren cada vez más a los servicios sanitarios gestionados por el Comité Internacional de Rescate (IRC) para el parto y la denuncia de agresiones. El centro dispone de siete matronas que atienden alrededor de 70 partos mensuales, permitiendo gestionar emergencias y derivar complicaciones graves a hospitales fuera del campo. Según explicó la matrona Yasmine Aftar a Europa Press, muchas mujeres todavía optan por dar a luz en sus viviendas improvisadas, mostrando resistencia a acudir a los centros por motivos culturales. Aftar hizo hincapié en la alta proporción de partos entre adolescentes, consecuencia directa del éxodo forzado tras el inicio de operaciones militares en Birmania en 2017, hecho que forzó a unos 700.000 rohingyas a buscar refugio al otro lado de la frontera. Ese desplazamiento masivo ha contribuido a que Cox's Bazar albergue el mayor asentamiento de refugiados del mundo, con más de un millón de personas. El trabajo de las matronas enfrenta retos adicionales derivados de la red eléctrica deficiente, con más de diez cortes diarios a pesar de contar con un generador de emergencia.

Otras mujeres, como R., de 28 años y madre reciente, describieron las dificultades extremas sufridas durante su huida y asentamiento en Bangladesh. Según consignó Europa Press, R. recordó la imposibilidad de acceder a hospitales en Birmania por la falta de reconocimiento de ciudadanía, y vivió el trayecto a pie y en bote sin recursos, situación que la obligó a dejar atrás a su madre. Ya en el campo, la precariedad material se evidenció en la falta de medios para la construcción de refugios y en la exposición a robos. Aunque destacó la ayuda ofrecida por vecinos y comunidades locales, demandó una mayor seguridad ante la amenaza recurrente de ciclones y la fragilidad de los materiales empleados en sus viviendas temporales. La incertidumbre sobre la posibilidad de regresar a Birmania persiste, dada la violencia y la persecución que continúan afectando a su pueblo, por lo que solicita intervención y presión internacional para promover un retorno seguro.

La crisis prolongada y la necesidad de mantener vivas las costumbres inspiran a muchas mujeres a valorar el acceso a la educación formal y a preservar su lengua. Europa Press recogió el testimonio de Sadia, una joven maestra rohingya de 21 años que da clases en su lengua materna en el campo 13 y colabora con una docente bangladesí, Minoara, de 26 años. Ambas docentes coinciden en que el cierre de escuelas figura entre las mayores preocupaciones de las estudiantes, ya que la seguridad y los recortes presupuestarios han provocado que muchas dejen de asistir. Minoara relató que han llegado a buscar a las niñas en sus casas para animarlas a regresar a clases, y atribuyó el descenso de asistencia al aumento de riesgos dentro del campamento.

El riesgo de cierre generalizado de centros educativos a partir de enero, según advirtió Europa Press, intensifica el temor entre las adolescentes, quienes ven en la escuela una oportunidad de respirar fuera de la opresión cotidiana. Las restricciones a la movilidad, la violencia, la escasez de recursos básicos y el temor a la disolución de la identidad cultural configuran las vivencias diarias para las mujeres rohingyas en Cox's Bazar, obligadas a encontrar formas colectivas de resistencia y acompañamiento en un entorno marcado por la inestabilidad y el desarraigo.

La voz de las rohingyas en Bangladesh pone de manifiesto la profundidad de una crisis humanitaria que se prolonga en el tiempo. El testimonio de quienes huyeron tras la escalada de violencia en 2017 revela la persistencia de necesidades no cubiertas, la importancia de la protección y el acceso a servicios básicos, así como la urgencia de soluciones duraderas que garanticen seguridad y dignidad. Europa Press subraya que para muchas de ellas, la esperanza reside en conservar sus lenguas, tradiciones y modelos de familia, preservando la posibilidad de un regreso seguro y la reconstrucción de una vida con derechos plenos.