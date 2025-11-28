Agencias

Muere un palestino en un ataque con drones de Israel en Jan Yunis, en el sur de Gaza

Al menos un palestino ha muerto este viernes tras un ataque con drones perpetrado por el Ejército de Israel contra la ciudad de Bani Suheila, en Jan Yunis, situada en el sur de la Franja de Gaza, según han informado fuentes del hospital Nasser.

La víctima mortal ha sido identificada como Abdulá Wajdi Rizq Hamad, según ha informado la agencia de noticias palestina WAFA, que ha alertado de que también se han producido bombardeos en otras zonas de Jan Yunis, pero también en Rafá.

El jueves, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), elevaron a más de 350 los palestinos muertos por ataques ejecutados por el Ejército israelí desde el 10 de octubre, fecha de entrada en vigor del alto el fuego al hilo del acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

En total, la cifra de fallecidos a causa de la ofensiva desatada por las fuerzas de Israel desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 asciende a 69.799, mientras que los heridos se sitúan en 170.972.

