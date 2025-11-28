María José Suárez confirma que Eva González está enamorada de Nacho: "Ya le tocaba"

Presumiendo de la maravillosa relación que mantiene con Sonsoles Ónega desde que fichó como colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' hace más de un año, María José Suárez ha apoyado a la presentadora en el esperado estreno de la nueva serie de Atresmedia, 'Las hijas de la criada', basada en la novela homónima de la presentadora -con la que ganó el premio Planeta en 2023- que se ha celebrado este jueves en el emblemático cine Callao de Madrid.
"Yo no la considero mi jefa, la verdad. Yo la respeto muchísimo, pero al final ella lo hace todo tan fácil y al final somos como compañeras, aunque evidentemente ella sea la protagonista de su propio programa. Pero somos todos compañeros" ha apuntado, confesando que la periodista "para mí es una persona importante porque me estuvo apoyando en una época de mi vida en la que yo estaba un poquillo así, de aquella manera. Me dio la oportunidad cuando la cosa no estaba muy bien y espero continuar con ella, que echamos un ratito muy bueno por las tardes".
En un momento de su vida que define como "tranquilo", María José asegura que lo único que le pide a 2026 es "quedarme como estoy porque no puedo pedir nada más". "El año pasado pedía cosas muy diferentes porque fue un año muy raro y terminé el año así un poquito... Pero este año, como para mí ha sido tan bueno, de verdad... En el sentido profesional, porque he trabajado muchísimo, a muy buen ritmo, haciendo proyectos que me ilusionan mucho y la familia está muy bien, gracias a Dios. Todas mis hermanas, mi madre, mi niño..." reconoce agradecida.
De ahí que no se plantee encontrar de nuevo el amor tras su polémica ruptura con Álvaro Muñoz Escassi en junio de 2024: "No, ahora mismo no tengo ganas, uff, es que ¿sabes qué? ahora mismo estoy muy bien, o sea, yo sola, y con mi niño, y con mi trabajo, y ahora mismo no me apetece, pero no me apetece porque he tenido muchas relaciones, y no he estado sola nunca, o sea, siempre una relación detrás de otra, entonces ahora que yo estoy bien, sola, me gustaría alargarlo. Estoy muy feliz" confiesa.
Hablando del jinete, la modelo ha pasado página y ha dejado claro que no le guarda ningún rencor. "Oye, el tiempo pasa, las cosas se ponen en su sitio, y yo no tengo por qué tener tampoco una mala relación con él. Ahora mismo no tenemos ninguna, pero que si algún día me lo encuentro y lo saludo, tampoco ya pasa nada, ¿sabes? Yo te digo que vaya a ir a tomarme un café con él pero que pasa el tiempo, las cosas no tanto como se olvidan, pero sí es verdad que te dejan de importar" revela con sinceridad, afirmando que tiene en su vida "tantas cosas buenas" que ya no piensa en Escassi.
Quién sí está de nuevo ilusionada en el amor es su íntima amiga Eva González, que ya no se oculta y afianza a pasos agigantados su historia de amor con un atractivo sevillano llamado Nacho con el que se la ve más feliz que nunca: "Eva ahora que se nos ha enamorado, ¿no? Es su amigo. Pero que también se ha llevado 3 o 4 años desde que lo dejó con Cayetano sola... y que era un tiempo, yo creo, necesario, necesario" ha apuntado María José, aegurando que a la presentadora de 'La Voz' "ya le tocaba" volver a enamorarse.
¿Cómo es el nuevo novio de su amiga? Como ha admitido con una sonrisa, "yo no lo conozco todavía, pero ya le dije ayer hablando con ella que hay que tomar un cafetito, que ya toca".