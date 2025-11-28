La tasa de paro de Colombia desciende hasta el 8,2% en octubre, su nivel más bajo desde 2014

El informe oficial señala que el sector agrícola, junto con actividades relacionadas como la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca, ha absorbido a un número importante de trabajadores, concretamente a 347.000 personas, superando a otros rubros como alojamiento y servicios de comida, que incorporaron 279.000 personas, y transporte y almacenamiento, con 231.000 nuevas posiciones laborales. Estos datos se traducen también en un aumento de la tasa de ocupación general, que alcanza el 59,7%, marcando un incremento de 1,6 puntos porcentuales respecto al año anterior, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la fuente oficial de estos registros.

Según consignó el DANE, la tasa de desempleo colombiana se situó en octubre en un 8,2%, registrando así la cifra más baja para ese mes desde 2014. Este dato representa además una disminución de 0,9 puntos porcentuales comparado con el mismo periodo de 2023. La tendencia a la baja también se refleja en los resultados trimestrales, con un 8,3% de desempleo en el periodo comprendido entre agosto y octubre, lo que coincide con el fortalecimiento de la recuperación laboral tras periodos de estancamiento económico anteriores.

El medio especificó que el número total de personas ocupadas en el país aumentó en 977.000, lo que representa un avance del 4,2% en relación al mismo periodo del año anterior. Esta expansión de la fuerza laboral ocupada va acompañada de un incremento en la participación laboral, que ascendió al 65%, creciendo en 1,1 puntos porcentuales según el informe oficial del DANE.

Pese a la mejoría global en las cifras de empleo, el reporte también describe que el trabajo informal sigue teniendo un peso considerable, alcanzando un 56,1% del total de personas ocupadas, lo que ilustra que apenas poco más de la mitad de la fuerza laboral cuenta con acceso a empleos formales y a las prestaciones y derechos que estos conllevan. Según los datos divulgados por el DANE, este desafío estructural sigue influyendo en la calidad del empleo, incluso cuando las cifras de desocupación se reducen.

En cuanto a la brecha de género, el DANE detalló que la tasa de desempleo para las mujeres fue del 10,9%, por encima del registro masculino, que se ubicó en 6,2%. Esta diferencia refleja desigualdades persistentes en la inserción laboral femenina, a pesar del crecimiento general de la fuerza laboral y destaca la necesidad de políticas diferenciadas para atacar la disparidad entre hombres y mujeres en el acceso a empleo.

Por ramas de actividad productiva, además del crecimiento señalado en la agricultura, el sector de alojamiento y servicios de comida mostró un incremento relevante en el número de trabajadores empleados, lo que coincide con la mayor movilidad y reapertura de establecimientos que han caracterizado la etapa pospandémica. Por su parte, el segmento de transporte y almacenamiento también incorporó una cifra considerable de nuevos empleados. En contraste, el comercio y la reparación de vehículos registraron una disminución en la cantidad de personas empleadas, con un descenso de 221.000 trabajadores en comparación interanual.

Tal como publicó el DANE, estos resultados reflejan cambios significativos en la estructura del empleo en Colombia durante el último año, evidenciando la resiliencia de sectores vinculados a la producción primaria y los servicios. La publicación oficial remarca el crecimiento de la población activa femenina, aunque subraya la persistencia de asimetrías en la inserción laboral según género.

El balance general de las cifras comunicadas por el DANE subraya que la recuperación del empleo en Colombia se ha consolidado con la generación de nuevas plazas laborales, la reducción del desempleo a su nivel más bajo desde 2014 y un aumento en la proporción de la población laboralmente activa, mientras el empleo informal y la brecha de género siguen presentando retos para el futuro inmediato del mercado laboral.