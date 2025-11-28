Agencias

La ONU acusa al Ejército de Birmania de "suprimir activamente la participación" en las elecciones de diciembre

Guardar

Naciones Unidas ha acusado este viernes al Ejército de Birmania de "suprimir activamente la participación" en las elecciones previstas para el próximo mes de diciembre y que han sido criticadas por la comunidad internacional, que alerta de posibles irregularidades.

El jefe del equipo del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para Birmania, James Rodehaver, ha indicado que existen "graves preocupaciones sobre la falta de medidas para proteger a la población civil y sobre los peligros existentes para la seguridad de los votantes que elijan finalmente acudir a votar".

"El próximo mes, algunas personas de Birmania empezarán a votar en unas elecciones impuestas por la junta. Estos comicios controlados por los militares se realizarán en una atmósfera hostil con amenazas y violencia de por medio, lo que pone la vida de los civiles en peligro", ha aseverado durante una rueda de prensa telemática.

En este sentido, ha aseverado que "muchos partidos políticos han quedado excluidos, además de 30.000 opositores". "La sociedad civil y los medios de comunicación independientes tienen poca voz o ninguna. El Ejército ha puesto en marcha mecanismos de identificación y vigilancia electrónica, y existe el peligro de que esto sea utilizado en los centros de votación", ha aclarado.

"El Ejército carece de control sobre amplias áreas del país y verá dificultades a la hora de cubrirlo todo de forma significativa. Más de una treintena de localidades en la primera fase no realizarán votaciones debido a la ausencia de candidatos", ha aseverado. "La principal prioridad debe ser acabar con la violencia y garantizar el flujo de ayuda humanitaria", ha apuntado.

En este sentido, ha aseverado que "teniendo en cuenta la situación en Birmania, la idea de enviar de vuelta al país de forma forzada a los que han huido del país por miedo es escandalosa", por lo que ha pedido a las autoridades de Estados Unidos reconsiderar sus planes para acabar con el estatus de protección temporal otorgado a los ciudadanos birmanos en el pasado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Chipre y Líbano llegan a un histórico acuerdo para trazar sus fronteras marítimas

Con la presencia de líderes de ambos países se oficializó un entendimiento tras dos décadas de negociaciones, permitiendo así avanzar en la explotación de hidrocarburos y abrir la puerta a futuras alianzas en energía, comunicación y turismo

Chipre y Líbano llegan a

Verisure, grupo al que pertenece Securitas Direct, pierde 47,8 millones en el tercer trimestre, un 1,3% más

El grupo líder en protección residencial aumentó sus pérdidas a pesar de captar cientos de miles de clientes nuevos y registrar mayores ingresos, marcando un periodo clave por la adquisición en México y la mejora en la calificación crediticia según Moody’s y S&P Global

Verisure, grupo al que pertenece

Expertos abogan por la especialización contra la desinformación en el Congreso de Periodismo Ambiental de APIA

Líderes del sector reclaman mayor rigor profesional ante la proliferación de bulos, subrayando que la formación y la labor de los especialistas son cruciales para garantizar información de calidad y proteger la vida y el entorno en la sociedad actual

Expertos abogan por la especialización

La Fiscalía pide arresto domiciliario para el general Augusto Heleno, acusado de golpe de Estado, por alzhéimer

La Fiscalía pide arresto domiciliario

La Fiscalía de EEUU imputará por asesinato en primer grado al individuo acusado de disparar a la Guardia Nacional

La Fiscalía de EEUU imputará