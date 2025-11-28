Agencias

La Fiscalía de EEUU imputará por asesinato en primer grado al individuo acusado de disparar a la Guardia Nacional

Guardar

La Fiscalía de EEUU imputará por asesinato en primer grado al individuo detenido por matar presuntamente a tiros a una guardia nacional y herir a otro de gravedad este pasado miércoles en Washington D.C.

"Será acusado de asesinato en primer grado y presentaremos muchos cargos más", ha declarado este viernes la fiscal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, al canal Fox News, del que fue colaboradora en su día.

Hace solo unas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmaba la muerte de la guardia nacional Sarah Beckstrom, de 20 años de edad, a causa de los disparos efectuados presuntamente por un individuo identificado por fuentes de seguridad a la misma cadena como Ramanulá Lakanwal, un inmigrante afgano de 29 años.

Lakanwal entró legalmente a Estados Unidos en 2021 con permiso humanitario como parte de la Operación "Aliados Bienvenidos" de la administración Biden, tras la retirada estadounidense de Afganistán y la toma del país por los talibán. La operación tenía como objetivo apoyar y reasentar a los afganos vulnerables, incluyendo a aquellos que habían colaborado con las tropas estadounidenses en el pasado. No obstante, la solicitud de asilo del sospechoso fue aprobada durante la administración Trump.

El compañero de Beckstrom, Andrew Wolfe, de 24 años, "sigue en estado crítico", según ha explicado Pirro. "Todavía tenemos esperanza. Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a su familia y asegurarnos de que tengan todo lo que necesitan en estos momentos difíciles", ha añadido Pirro.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Chipre y Líbano llegan a un histórico acuerdo para trazar sus fronteras marítimas

Con la presencia de líderes de ambos países se oficializó un entendimiento tras dos décadas de negociaciones, permitiendo así avanzar en la explotación de hidrocarburos y abrir la puerta a futuras alianzas en energía, comunicación y turismo

Chipre y Líbano llegan a

Verisure, grupo al que pertenece Securitas Direct, pierde 47,8 millones en el tercer trimestre, un 1,3% más

El grupo líder en protección residencial aumentó sus pérdidas a pesar de captar cientos de miles de clientes nuevos y registrar mayores ingresos, marcando un periodo clave por la adquisición en México y la mejora en la calificación crediticia según Moody’s y S&P Global

Verisure, grupo al que pertenece

Expertos abogan por la especialización contra la desinformación en el Congreso de Periodismo Ambiental de APIA

Líderes del sector reclaman mayor rigor profesional ante la proliferación de bulos, subrayando que la formación y la labor de los especialistas son cruciales para garantizar información de calidad y proteger la vida y el entorno en la sociedad actual

Expertos abogan por la especialización

La Fiscalía pide arresto domiciliario para el general Augusto Heleno, acusado de golpe de Estado, por alzhéimer

La Fiscalía pide arresto domiciliario

La ONU acusa al Ejército de Birmania de "suprimir activamente la participación" en las elecciones de diciembre

La ONU acusa al Ejército