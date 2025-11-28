Illa inicia un viaje institucional a México, con Barcelona como invitada a la FIL de Guadalajara

La visita del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, incluye un homenaje a los exiliados catalanes del franquismo en México y un encuentro con descendientes de quienes se trasladaron al país durante la Guerra Civil, así como la presencia de figuras relevantes, como el hijo del expresidente mexicano Lázaro Cárdenas, según informó el medio original.

El viaje institucional se desarrolla desde este sábado hasta el jueves, con actividades planificadas tanto en Ciudad de México como en Guadalajara, ciudad que acoge la Feria Internacional del Libro (FIL) desde este sábado, donde Barcelona figura como invitada de honor. Según reportó la fuente consultada, la agenda de Salvador Illa en México está enfocada en reforzar la participación catalana en la FIL, a la vez que fortalecer las relaciones diplomáticas, económicas y culturales entre Catalunya y México, país señalado por el Govern como la “puerta de entrada” de Catalunya a Latinoamérica debido a su relevancia demográfica, económica y diplomática en la región.

A su llegada a la capital mexicana, Illa tiene previsto reunirse con Aran Mayola, delegado de la Generalitat en México y América Central, y acudir al Orfeó Català de Mèxic, institución fundada en 1906 y destacada por su papel con el exilio catalán tras el inicio de la Guerra Civil. Ese mismo día, según consignó el medio, visitará la tumba de Jaume Nunó, compositor catalán autor de la música del himno nacional mexicano. La jornada continuará con un acto de homenaje a los exiliados catalanes, al que asistirán familiares y el hijo de Lázaro Cárdenas, quien promovió la acogida del exilio republicano español en México.

El lunes, Illa se trasladará a Guadalajara para participar de manera activa en la FIL, inaugurando el stand de Catalunya junto con la directora del evento, Marisol Schulz, y reuniéndose con jóvenes artistas catalanes, según detalló la misma fuente. Además, figura su asistencia al acto organizado por la editorial Planeta y un encuentro con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. El ejecutivo catalán resalta el liderazgo económico, tecnológico e industrial de este estado, que desde 1917 cuenta con una constitución propia que otorga competencias exclusivas y compartidas, incluyendo seguridad, educación, salud, planificación territorial y promoción económica.

En la jornada del martes, el presidente de la Generalitat mantendrá una reunión con empresarios del sector editorial catalán y visitará el Centro de Análisis de Datos y Supercómputo de la Universidad de Guadalajara. El itinerario también abarca una visita a la Biblioteca Josep Maria Murià, descrita como una de las mayores en lengua catalana fuera de Catalunya y que lleva el nombre del escritor catalán exiliado en México. La agenda de ese día incluye igualmente visitas a la Ciudad Creativa Digital de Guadalajara y encuentros con personalidades como el escritor Eduardo Mendoza y el músico Joan Manuel Serrat.

De regreso a Ciudad de México desde el miércoles, Illa concentrará su intervención en el ámbito económico, con una reunión con empresarios tanto catalanes como mexicanos, así como un encuentro con miembros del Club Catalán de Negocios. Según reportó el mismo medio, ese día también está prevista una reunión con el empresario Carlos Slim y la participación del presidente catalán en un foro organizado en el Senado de México.

El jueves, Illa ofrecerá una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y mantendrá una reunión con Daniel Servitge, presidente del Consejo Mexicano de Negocios y director ejecutivo de Bimbo, figura de relevancia en el entorno empresarial del país. La agenda culminará con la visita a una exposición de la artista catalana Marta Palau en el Museo de Arte Contemporáneo (MUAC).

De acuerdo con la información difundida, el Govern de Catalunya ve estas actividades como una oportunidad clave para consolidar lazos económicos, culturales e institucionales con México, principal socio comercial catalán en la región y mercado donde las exportaciones catalanas experimentan el mayor crecimiento en Latinoamérica. El viaje institucional de Illa en México se enmarca dentro de una estrategia más amplia de proyección internacional, en la que América Latina figura como la siguiente prioridad de la acción exterior catalana después del desarrollo de planes orientados hacia Asia, con antecedentes de visitas del presidente a Japón, Corea del Sur y China.