Fundación Endesa y Universidad Pontifica Comillas entregan sus X Becas y Premios a la Excelencia Académica

Fundación Endesa ha hecho entrega esta semana de sus X Becas y Premios a la Excelencia Académica, un acto que marca una década de colaboración entre la Fundación y la Universidad Pontifica Comillas con el apoyo a jóvenes con expedientes académicos sobresalientes con el fin de impulsar su desarrollo académico y profesional.

Desde el inicio de la colaboración, en 2016, el programa ha otorgado 415 becas, beneficiando a un total de 135 becados y 39 premiados, con una inversión global que ha permitido impulsar el talento universitario y apoyar trayectorias académicas de excelencia que, de otro modo, podrían haberse visto comprometidas por motivos económicos, como han señalado en un comunicado.

Durante este curso académico 2025-2026, Fundación Endesa concederá 50 becas a la excelencia, destinadas a cubrir entre el 30 y el 70% del importe de sus estudios, y se otorgan becas que cubrirán el 100% de las mensualidades a los alumnos que más lo necesiten, aumentando así el impacto social del programa.

También se mantiene el apoyo a aquellos alumnos que ya reciben becas, siempre que cumplan con los criterios económicos y académicos establecidos. A ello se suma la entrega, por primera vez, de cuatro premios a la Excelencia Fundación Endesa, dirigidos a estudiantes con expedientes académicos destacados en titulaciones STEM, dos de Grado y dos de Posgrado.

Las becas están dirigidas a estudiantes con perfiles STEM de todos los grados de ICAI, así como a los de ICADE que cursen grados o dobles grados que incluyan Business Analytics y másteres habilitantes en ingenierías.

La entrega de las X Becas y Premios a la Excelencia Académica tuvo lugar en el Campus Arrupe de la Universidad Pontificia Comillas, en Madrid, en un acto al que asistieron el rector de la Universidad Pontificia Comillas, Antonio Allende SJ; el vicerrector de Identidad y Misión de Alumnos y Alumni, Jaime Tatay Nieto SJ; el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI, Jesús Jiménez Octavio; el presidente Endesa y de Fundación Endesa, Juan Sánchez-Calero, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, y la directora general de Fundación Endesa, María Malaxechevarría.

En su intervención, el rector Antonio Allende SJ, agradeció el apoyo continuado de la Fundación Endesa y aseguró que "cuando instituciones, empresas y universidades unen fuerzas, lo que nace no son becas, son oportunidades que cambian los destinos".

Por su parte, José Bogas destacó que "una educación académica de alto nivel e innovadora es el eje central para el desarrollo de una sociedad con más oportunidades". "Por eso apoyamos proyectos como este y asumimos como propia la responsabilidad de promover la excelencia universitaria ayudando a que ningún estudiante vea restringidas sus oportunidades por falta de medios", subrayó.

Mientras, Sánchez-Calero subrayó el papel de los estudiantes en el programa: "Vuestro esfuerzo de hoy será la base de vuestros éxitos y logros futuro". "Gracias por valorar y acompañar nuestro desarrollo académico, dándonos cada año la oportunidad de emprender o continuar nuestra formación académica, parte esencial de nuestro camino de vida", afirmó para finalizar Gabriela Arribas Azaga, alumna de tercer curso de Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, una de las becadas.