Agencias

Feijóo pide ante Foment votos de "los suyos" para que prospere una moción de censura a Sánchez

Durante una intervención ante empresarios catalanes, el máximo dirigente popular aseguró que carece del apoyo imprescindible para intentar destituir a Sánchez, incidiendo en la creciente distancia entre el actual Ejecutivo y amplios sectores sociales y productivos

Guardar

Al ser consultado sobre el respaldo social y político con el que cuenta el Gobierno, Alberto Núñez Feijóo manifestó durante su intervención en Foment del Treball que “en esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts, no sé si hay muchas o pocas que han votado a ERC, pero estoy convencido de que la mayoría de personas no comparten la deriva económica, legislativa, ni siquiera ética que está siguiendo el Gobierno”. De acuerdo con lo publicado por Foment del Treball y reportado por distintos medios, el líder del Partido Popular (PP) se refirió así a la percepción de desencuentro existente entre las líneas seguidas por el Ejecutivo y los intereses de diversos grupos sociales y productivos. Feijóo planteó que, pese a contar con la disposición para impulsar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, carece de los apoyos necesarios para que dicha iniciativa prospere.

Según informó Foment del Treball, Feijóo solicitó en un encuentro con empresarios catalanes el respaldo de “los suyos” para poder sacar adelante esta moción. Durante su intervención pública, puntualizó que no es la falta de voluntad lo que le frena, sino la carencia de los votos imprescindibles para emprender el procedimiento parlamentario. El acto estuvo encabezado por el presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, y la audiencia estuvo compuesta por representantes de sectores empresariales, a quienes Feijóo instó a reflexionar sobre el rumbo político y económico adoptado por el actual Gobierno central.

El medio Foment del Treball consignó además que el dirigente del PP hizo alusión directa a la diversidad de orientaciones políticas presentes entre los asistentes, al tiempo que insistió en que una parte mayoritaria de los presentes no comparte las decisiones recientes tomadas por el Ejecutivo nacional en materia económica, legislativa y en ámbitos de gestión ética. Feijóo consideró que esta disconformidad afecta tanto a los empresarios como a otros sectores de la ciudadanía, enfatizando una creciente distancia entre el Gobierno y una fracción significativa de la sociedad.

Durante su discurso, según detalló Foment del Treball, Feijóo recordó que la presentación formal de una moción de censura exige contar con el respaldo necesario en el Congreso de los Diputados, condición que actualmente el Partido Popular no reúne. Asimismo, el presidente del PP reiteró su postura crítica respecto a determinadas políticas gubernamentales y expresó la importancia de buscar alternativas institucionales siempre que se identifique un respaldo significativo. Según el medio catalán, la intervención se celebró en un contexto en que la relación entre el Ejecutivo de Sánchez y los sectores empresariales resulta especialmente sensible, debido a divergencias sobre medidas económicas adoptadas en los últimos meses.

Además, Feijóo mencionó el papel de otras fuerzas políticas, como Junts y Esquerra Republicana de Catalunya, y se refirió a la pluralidad de preferencias representadas dentro de la comunidad empresarial catalana. El líder popular subrayó la necesidad de unir apoyos frente a lo que describió como una trayectoria preocupante del Gobierno en sectores clave.

Los empresarios presentes en el evento, de acuerdo con lo informado por Foment del Treball, siguieron con interés la exposición del dirigente del PP, cuyas palabras buscaron llamar la atención sobre el impacto de las actuales decisiones gubernamentales en el tejido productivo. Feijóo cerró su intervención apelando al compromiso y la participación de los representantes empresariales, instándolos a formar parte activa en el debate sobre el futuro político y económico de España.

Temas Relacionados

Moción de censuraAlberto Núñez FeijóoPartido PopularPedro SánchezFoment del TreballJosep Sánchez LlibreCataluñaEspañaEmpresariosGobiernoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Igualdad eleva a 40 las asesinadas este año por violencia de género tras confirmar dos casos en Málaga

El número de feminicidios en España en 2025 sube a 40 tras la validación oficial de dos víctimas más en Málaga, mientras autoridades y organizaciones instan a reforzar la respuesta social contra la violencia machista

Igualdad eleva a 40 las

Un tribunal de Tokio se aparta de la tendencia al pronunciarse a favor de la prohibición del matrimonio gay

El reciente fallo judicial en la capital japonesa contradice sentencias anteriores en otras regiones, mantiene la negativa frente al reconocimiento legal de parejas homosexuales y refuerza el debate nacional sobre derechos civiles pendientes y la presión por cambios legislativos

Un tribunal de Tokio se

Detenidos tres hombres por robar en una vivienda y agredir a quienes estaban en el interior en Palma

Detenidos tres hombres por robar

La tasa de paro de Alemania cae una décima en noviembre, hasta el 6,1%

El mercado laboral alemán muestra señales de recuperación tras registrar una ligera disminución en el desempleo durante noviembre, aunque la debilidad de la economía persiste y la demanda de mano de obra se mantiene limitada, advierte la autoridad laboral

La tasa de paro de

Feijóo reta a los socios del PSOE a "retratarse" porque "el sanchismo está en la cárcel" y no pueden seguir "tragando"

Feijóo reta a los socios