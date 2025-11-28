Feijóo pide ante Foment votos de "los suyos" para que prospere una moción de censura a Sánchez

Al ser consultado sobre el respaldo social y político con el que cuenta el Gobierno, Alberto Núñez Feijóo manifestó durante su intervención en Foment del Treball que “en esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts, no sé si hay muchas o pocas que han votado a ERC, pero estoy convencido de que la mayoría de personas no comparten la deriva económica, legislativa, ni siquiera ética que está siguiendo el Gobierno”. De acuerdo con lo publicado por Foment del Treball y reportado por distintos medios, el líder del Partido Popular (PP) se refirió así a la percepción de desencuentro existente entre las líneas seguidas por el Ejecutivo y los intereses de diversos grupos sociales y productivos. Feijóo planteó que, pese a contar con la disposición para impulsar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, carece de los apoyos necesarios para que dicha iniciativa prospere.

Según informó Foment del Treball, Feijóo solicitó en un encuentro con empresarios catalanes el respaldo de “los suyos” para poder sacar adelante esta moción. Durante su intervención pública, puntualizó que no es la falta de voluntad lo que le frena, sino la carencia de los votos imprescindibles para emprender el procedimiento parlamentario. El acto estuvo encabezado por el presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, y la audiencia estuvo compuesta por representantes de sectores empresariales, a quienes Feijóo instó a reflexionar sobre el rumbo político y económico adoptado por el actual Gobierno central.

El medio Foment del Treball consignó además que el dirigente del PP hizo alusión directa a la diversidad de orientaciones políticas presentes entre los asistentes, al tiempo que insistió en que una parte mayoritaria de los presentes no comparte las decisiones recientes tomadas por el Ejecutivo nacional en materia económica, legislativa y en ámbitos de gestión ética. Feijóo consideró que esta disconformidad afecta tanto a los empresarios como a otros sectores de la ciudadanía, enfatizando una creciente distancia entre el Gobierno y una fracción significativa de la sociedad.

Durante su discurso, según detalló Foment del Treball, Feijóo recordó que la presentación formal de una moción de censura exige contar con el respaldo necesario en el Congreso de los Diputados, condición que actualmente el Partido Popular no reúne. Asimismo, el presidente del PP reiteró su postura crítica respecto a determinadas políticas gubernamentales y expresó la importancia de buscar alternativas institucionales siempre que se identifique un respaldo significativo. Según el medio catalán, la intervención se celebró en un contexto en que la relación entre el Ejecutivo de Sánchez y los sectores empresariales resulta especialmente sensible, debido a divergencias sobre medidas económicas adoptadas en los últimos meses.

Además, Feijóo mencionó el papel de otras fuerzas políticas, como Junts y Esquerra Republicana de Catalunya, y se refirió a la pluralidad de preferencias representadas dentro de la comunidad empresarial catalana. El líder popular subrayó la necesidad de unir apoyos frente a lo que describió como una trayectoria preocupante del Gobierno en sectores clave.

Los empresarios presentes en el evento, de acuerdo con lo informado por Foment del Treball, siguieron con interés la exposición del dirigente del PP, cuyas palabras buscaron llamar la atención sobre el impacto de las actuales decisiones gubernamentales en el tejido productivo. Feijóo cerró su intervención apelando al compromiso y la participación de los representantes empresariales, instándolos a formar parte activa en el debate sobre el futuro político y económico de España.