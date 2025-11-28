"Es el año que más me ha costado". Cristina Pedroche, sobre su look de las Campanadas

Compaginando a la perfección (aunque confiesa que no está siendo fácil) su vuelta al trabajo tras su reciente maternidad con su faceta de madre de dos pequeños -Laia, de 2 años, e Isasi, que nació el pasado 17 de julio- Cristina Pedroche no se ha perdido este jueves en el emblemático Cine Callao la première del primer capítulo de la nueva serie de Antena 3, 'Las hijas de la criada', basada en el libro homónimo con el que Sonsoles Ónega ganó el premio Planeta en 2023.

En la mente de todos a poco más de un mes de las Campanadas, el look con el que la presentadora intentará dejarnos sin palabras una vez más durante la retransmisión de las uvas con Alberto Chicote en Atresmedia desde la Puerta del Sol de Madrid.

Y eso que tiene el listón muy alto, ya que desde el vestido negro con transparencias de Charo Ruiz que lució en su estreno en 2014, hasta el diseño elaborado con gotas de su propia leche materna que escogió en 2024 para presumir de su segundo embarazo, la hemos visto vestida de ninfa acuática, de escultura romana en negro y dorado, como un insecto haciendo la metamorfosis, de paloma de la paz, e incluso con un maxi edredón nórdico en 2020 con un estilismo inspirado en el confinamiento por el Covid-19.

"Para nosotros es súper importante este año porque son doce campanadas, doce uvas, doce vestidos, doce años... es que es media vida. Tú ten en cuenta que la gente que tenía doce años cuando nos vio la primera vez, pues ahora tiene veinticuatro", adelantaba su estilista Josie hace unos días, dejando entrever que una vez más conseguirá que el look de Pedroche se convierta en lo más comentado la noche del próximo 31 de diciembre.

"Yo también tengo ganas de que llegue ya Nochevieja y de mostraros el trabajo que estamos haciendo este año Que yo creo que no va a dejar indiferente ¿no? Es que no sabéis lo que es este año, este año sí te voy a decir a ti la primera exclusiva. Es el año que más me ha costado" ha confesado emocionada la presentadora. "Ya es una súper pista" ha añadido entre risas, negándose rotundamente a revelar ningún detalle que nos permita hacernos una idea sobre su look en las Campanadas.

Su deseo para 2026, como ha expresado, "mucho amor y mucha salud para todo el mundo, que es lo típico, pero es que luego hay que pedir".