El truco de abuela para hacer albóndigas perfectas sin tocar la carne: "súper fácil para no pringarte"

Usar solo una cuchara, un poco de harina y un vaso permite formar albóndigas uniformes sin tocar la carne cruda, según el método que la creadora de contenido Noemí Salazar aprendió de su abuela. Su propuesta, difundida a través de su cuenta de TikTok, ha llamado la atención entre las personas aficionadas a la cocina doméstica por la sencillez de la técnica y por evitar ensuciarse las manos durante el proceso, lo que agiliza la preparación de este plato habitual en muchas casas. La noticia sobre el truco tradicional fue reseñada por diversos medios, destacando su popularidad y su facilidad de aplicación, sin necesidad de equipos especializados.

Según informó el medio digital, el método consiste en cubrir el fondo de un vaso con una fina capa de harina, introducir una porción de mezcla de carne con ayuda de una cuchara y después hacer girar suavemente el vaso. Ese movimiento, detalló Salazar según el reportaje, permite que la carne se redondee gracias a la propia pared interior del recipiente, obteniendo una albóndiga bien formada y lista para cocinar en cuestión de segundos. Salazar explicó que aprendió esta técnica de su abuela y que suele recurrir a ella cuando prepara grandes cantidades de caldo con albóndigas, especialmente en días fríos.

De acuerdo con la explicación difundida por la autora, la clave está en utilizar solo una fina capa de harina, evitando que la superficie de la albóndiga quede demasiado recubierta y dura después de la cocción. Otro consejo que añadió en su publicación consiste en emplear una cuchara de tamaño uniforme, lo que ayuda a que todas las albóndigas queden del mismo tamaño, facilitando la cocción homogénea.

El medio puntualizó que el uso de harina dentro del vaso no solo evita que la carne se pegue a las paredes, sino que también ayuda a espesar el líquido si las albóndigas se destinan a un caldo, contribuyendo a un resultado más denso. Salazar reconoció sentir "mucha fatiga" al manipular carne cruda directamente, por lo que esta táctica se transformó en su preferida cuando necesita ahorrar tiempo y reducir el contacto directo con los ingredientes.

El plato de albóndigas permite múltiples variantes según la temporada y el gusto: en salsa española durante el invierno o acompañadas con tomate casero en épocas de calor, pasando por opciones para guardar en táper.

