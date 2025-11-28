Agencias

Edna Imade: "Alemania ha sido un rival muy duro, nos ha puesto las cosas muy difíciles"

La futbolista española Edna Imade ha descrito al combinado alemán como "un rival muy duro" y que "ha puesto las cosas muy difíciles" a la 'Roja' pese al 0-0 cosechado este viernes en Kaiserslautern durante la ida de la final en la Liga de Naciones Femenina.

"Mucha alegría de poder debutar con esta camiseta y tengo ganas de volver el próximo martes allá en el Metropolitano y a ver si puedo disfrutar de otros minutos más con el equipo", declaró Imade a RTVE desde la zona mixta del Estadio Fritz Walter.

Así, indicó que había costado mantener el empate. "Totalmente. Creo que ha sido un rival muy duro, nos ha puesto las cosas muy difíciles, pero ellas han jugado a su juego, un juego muy duro, muy físico", resumió la delantera.

"Creo que no ha sido un muy buen partido del equipo, pero tenemos el próximo para poder cambiar esa situación y a ver si nos podemos quedar el título en España", aludió al compromiso de vuelta, previsto para el 2 de diciembre en el Riyadh Air Metropolitano (Madrid).

Luego Imade desveló qué le había comentado la también delantera española Esther González en el momento de debutar: "Lo único que me ha dicho es que disfrute, que sea feliz y, nada, que 'a por el gol'".

Por último, hizo un llamamiento para la vuelta. "Necesitamos el apoyo de la afición. Esperamos que vengan las máximas personas que sea posible y tenemos ganas de disfrutar, de ver si podemos ganar el partido allí y de poder celebrar el título con toda nuestra familia", concluyó.

EuropaPress

