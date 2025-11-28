Cruz Roja insiste a los jóvenes en la importancia de la prevención del VIH y la no discriminación a los afectados

El servicio Info Prevención de Cruz Roja, que en 2024 cumple 20 años de funcionamiento, ha respondido a más de 624.000 consultas acerca de vías de transmisión, pruebas diagnósticas y recursos sanitarios, según informó Cruz Roja. Este recurso multicanal, gratuito y confidencial, se ha convertido en punto de referencia informativo especialmente para personas de 30 a 39 años —grupo que representa el 43,93 por ciento de las consultas— y para jóvenes de entre 20 y 29 años, que suponen el 26,70 por ciento. El auge de las consultas relacionadas con prácticas sexuales y pruebas diagnósticas demuestra la demanda persistente de información científica clara ante la preocupación por infecciones de transmisión sexual (ITS) y la transmisión del VIH.

Tal como consignó Cruz Roja, la nueva campaña "Apoya, infórmate, protégete. Hazlo con ganas" busca sensibilizar a la juventud sobre la importancia de adoptar medidas para prevenir tanto el VIH como otras ITS. De acuerdo con el medio, la campaña incide en la necesidad de erradicar la discriminación hacia las personas afectadas por el virus, alertando sobre el impacto de la serofobia en la vida de los jóvenes. El lanzamiento de esta acción, en coincidencia con el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, se centra tanto en la difusión de información contrastada por evidencias científicas como en el combate de falsos mitos, la facilitación de entornos seguros para expresar dudas, y la promoción del autocuidado.

La acompañan datos de ONUSIDA citados por Cruz Roja que revelan que más de 40 millones de personas en el mundo conviven con el VIH, de las cuales el 53 por ciento son mujeres y niñas. En el caso específico de España, según información del mismo organismo, se contabilizaron cerca de 3.200 nuevos diagnósticos en 2023. De ese total, el 33,5 por ciento corresponde a personas de 23 a 34 años, lo que sitúa a la juventud en el centro de las estrategias de intervención y prevención.

Según reportó Cruz Roja Juventud, la organización enfoca sus acciones en la prevención, el diagnóstico precoz y la atención integral tanto a personas que viven con VIH/sida como a sus entornos familiares o sociales. Esta intervención comprende también la promoción de la adherencia a los tratamientos médicos. Datos ofrecidos por Cruz Roja reflejan que más de 64.500 personas han participado a lo largo de 2024 en programas de información, capacitación y apoyo integral sobre el VIH, el sida y otras ITS, con el fin de fortalecer sus conocimientos y habilidades para proteger su salud.

El documento difundido por Cruz Roja también pone énfasis en que los casos de ITS muestran tendencia ascendente en los últimos años, por lo que se subraya la urgencia de persistir en labores de información y sensibilización social para lograr la ruptura del estigma que dificulta la prevención y la detección temprana. Ante estos desafíos, la entidad insiste en la importancia de contar con una educación sexual ajustada a la realidad, fomentar la realización de pruebas diagnósticas y dotar al público joven de herramientas para reconocer las señales de alerta relacionadas con este tipo de infecciones.

Entre las funciones destacadas por Cruz Roja en el marco del veinte aniversario de Info Prevención está la de facilitar el acceso a datos verídicos y comprensibles incluso para aquellas personas o comunidades con dificultades para recurrir a otros canales informativos. Así, el 84,2 por ciento de las consultas registradas durante su trayectoria se efectuaron mediante contacto telefónico o chat. Entre los temas más recurrentes se encuentran las vías de transmisión —mencionadas en el 85,52 por ciento de los casos—, la transmisión en prácticas sexuales —un 70,26 por ciento de las consultas— y el procedimiento o acceso a la prueba diagnóstica del VIH, que motivó el 43,80 por ciento de los contactos.

Además del acompañamiento directo y el asesoramiento, Cruz Roja ha reiterado que, a pesar de los avances logrados en prevención, diagnóstico y tratamiento, el VIH continúa como un reto para la salud mundial. Las estrategias actuales priorizan la eliminación de la serofobia y el ofrecimiento de un entorno seguro, inclusivo y confidential donde la juventud pueda abordar inquietudes y recibir orientación sin miedo a la estigmatización.

Cruz Roja recordó que el objetivo de proyectos como Info Prevención es también extender el alcance de la educación sexual y preventiva a quienes se hallan en situaciones de mayor vulnerabilidad informativa. Esto incluye la actualización permanente de recursos y contenidos para asegurar una respuesta efectiva ante los cambios epidemiológicos y sociales que afectan a la población.

El esfuerzo conjunto de Cruz Roja y Cruz Roja Juventud se mantiene enfocado en la generación de espacios de apoyo, formación y sensibilización, que buscan no solo prevenir la transmisión de VIH e ITS, sino erradicar la discriminación y favorecer la correcta integración social de todas las personas afectadas por estas condiciones.