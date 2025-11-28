Coudet: "Ante el Barça habrá que sostener un ritmo muy alto y no conceder espacios"

La preparación del Deportivo Alavés para el encuentro contra el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou se ha visto marcada por la autocrítica de su técnico, Eduardo 'Chacho' Coudet, quien además expresó inconformidad por varios fallos arbitrales recientes que, en su opinión, han condicionado la ubicación de su equipo en la tabla. Según consignó el medio que cubrió la rueda de prensa, el entrenador argentino manifestó que el uso del VAR ha perjudicado a su conjunto y que, de no haberse dado esos errores, el Alavés podría ocupar actualmente la quinta posición en LaLiga. En sus palabras, “la temporada pasada fuimos el equipo más perjudicado y ahora los errores del VAR nos han quitado puntos, estaríamos quintos. No es una queja, pero está claro que marca la tendencia”.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, Coudet afronta la visita a Barcelona reconociendo la magnitud del reto e insistiendo en la necesidad de máxima concentración. Enfatizó que enfrentar a plantillas de la envergadura del Barça demanda mantener un nivel físico y mental constante a lo largo del partido: "será muy complicado. Ellos tienen jugadores de mucha jerarquía, pero trataremos de dar la cara y de hacer un partido redondo para tratar de ganar. Lo vamos a intentar, como siempre", declaró el técnico. La alineación del Alavés llegará prácticamente completa a la cita, salvo la baja de Garcés, quien cumple una sanción.

El entrenador puntualizó que el abordaje táctico del partido requerirá disciplina y cautela. Según reportó el medio, no planea una propuesta de intercambio constante de ataques ya que reconoce que esa dinámica beneficiaría a un Barcelona acostumbrado a ejercer dominio en su estadio. Pidió al equipo preservar la serenidad en la toma de decisiones tácticas: “Intentaremos hacer un buen juego y meter goles, pero no plantear un ida y vuelta. En tal caso saldríamos dañados. Queremos tener el balón y llevar la iniciativa dentro de lo que podamos”.

Al valorar el momento de su plantilla, Coudet comentó que observa intensidad en los entrenamientos y ambición en los jugadores. Indicó que el grupo llega motivado y con una actitud proactiva, citando el nivel de los rivales en la competición como un factor que equilibra el desarrollo de la temporada: “Hemos salido siempre a ser protagonistas, hemos sido superiores a los rivales y la Liga es muy pareja. Veo a los jugadores en el entrenamiento y están bien. Tenemos un buen equipo, pero los demás también pueden decir lo mismo”.

En relación con el desarrollo del juego, el entrenador subrayó la importancia de ser contundentes en el área rival y aumentar la producción ofensiva: “Hay que hacer goles. Tenemos que animarnos a jugar, es un dato que no se puede ocultar”, manifestó el técnico, quien reconoce que mejorar la eficacia frente al arco es una de las asignaturas pendientes del equipo.

Sobre la preparación estratégica, Coudet dejó abierta la posibilidad de realizar ajustes en el esquema táctico del Alavés, aunque no detalló cuáles serían esos cambios. “Pienso que cambiaremos algo en el sistema. Ya veremos cómo planteamos el tema mañana”, aseguró, según reflejó la fuente consultada.

El entrenador también subrayó la dificultad específica que entraña un enfrentamiento contra el FC Barcelona, asegurando que el desafío excede la complejidad habitual de la liga. Remarcó la necesidad de mantener máxima intensidad en todas las fases del partido, tanto en defensa como en el ataque, para evitar dar ventajas a un rival cuya calidad técnica puede capitalizar cualquier espacio o error. Coudet insistió: “son todos buenísimos” y reconoció la obligación de sostener un nivel alto sin conceder espacios ni tiempo a los atacantes catalanes.

Para el técnico argentino, tomar como referencia resultados pasados en el Camp Nou no resulta relevante para el contexto actual, pues considera que el enfoque debe estar en jugar con inteligencia y en tratar de incomodar a un club que se caracteriza por su capacidad ofensiva. “Sabemos que no se pueden ceder espacios. Hay que intentar jugar al fútbol e incomodarles, tomar decisiones sabiendo que son muy ofensivos”, concluyó en declaraciones recogidas por el medio.

Las palabras de Coudet reflejan el clima de autocrítica interna y una búsqueda de equilibrio entre la ambición y la prudencia táctica. El Alavés confía, según describió su técnico, en un grupo cohesionado que afrontará un desafío mayor en uno de los escenarios más exigentes del fútbol europeo.