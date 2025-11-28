Collboni asegura que se mostrará una Barcelona "muy diversa" en la FIL de Guadalajara (México)

Anna Guitart, comisaria de la programación barcelonesa en la FIL de Guadalajara, destacó que la muestra “Vendrán las mujeres” representa un recorrido histórico a través de textos y documentos de autoras barcelonesas, con el objetivo de dar visibilidad al relato colectivo de estas escritoras y su impacto en la percepción de la ciudad. A partir de esta propuesta, Barcelona inaugura su participación como invitada de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, desplegando una programación literaria y artística que resalta tanto la presencia femenina como las figuras centrales de la literatura catalana, y busca proyectar una imagen plural y contemporánea ante el público internacional. Según informó el medio, la jornada inicial se desarrolló en el Museo Cabañas, donde diversas autoridades y organizadores explicaron los motivos y objetivos de la presencia catalana en esta edición de la feria.

Durante la apertura oficial, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, afirmó que la delegación pretende mostrar “una Barcelona muy diversa”, representando la actualidad y el patrimonio cultural de la ciudad, destacó el medio. Collboni expresó el orgullo de la ciudad por haber sido invitada especial, y agradeció particularmente a Anna Guitart por la elaboración de una programación cultural que abarca desde la tradición literaria hasta nuevas voces e innovaciones en la creación artística. Según reportó el medio, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemos Navarro, definió la FIL como el mayor evento editorial del ámbito hispanohablante y afirmó que la llegada de Barcelona renueva el papel de la feria como espacio de encuentro y diálogo cultural.

El programa expositivo incluye, además de la muestra dedicada a las escritoras barcelonesas, la exposición “Tres maneras de entrar: Brossa, Verdaguer y Rodoreda”, centrada en tres nombres esenciales de la literatura catalana: Joan Brossa, Jacint Verdaguer y Mercè Rodoreda. Según manifestó Anna Guitart y consignó el medio, esta segunda exposición propone lecturas contemporáneas de sus obras y demuestra la vigencia de sus aportaciones, abriendo perspectivas para entender la ciudad desde diversas sensibilidades literarias. Así, la oferta cultural de Barcelona en la FIL articula simultáneamente pasado y presente, memoria colectiva y renovación expresiva.

El medio detalló que la inauguración protocolaria incluyó un intercambio de símbolos entre las autoridades. El gobernador Lemos Navarro obsequió al alcalde Collboni una reproducción de los murales de José Clemente Orozco, pieza fundamental del patrimonio pictórico de Guadalajara, mientras que el representante barcelonés entregó una escultura con la letra ‘B’, emblema de la capital catalana. En opinión de la directora de la FIL de Guadalajara, Marisol Schulz, la presencia de Barcelona corona una etapa de cuatro años de preparación y está destinada a establecer una marca perdurable en la memoria de la feria y sus asistentes. Schulz subrayó también la relevancia del Museo Cabañas como sede de las exposiciones inaugurales, describiendo el recinto como punto de encuentro entre ambas comunidades culturales.

La propuesta cultural desarrollada desde Barcelona tiene como pieza central la exposición “Vendrán las mujeres”, que busca reconstruir la mirada de las escritoras barcelonesas sobre su vínculo con el espacio urbano, evidenciando el papel que las mujeres han ocupado en la esfera pública y en los movimientos sociales de la ciudad a lo largo de los últimos 150 años. El medio relató que el recorrido de la muestra expone tanto estaciones históricas de reivindicación femenina como asuntos pendientes que afectan a las mujeres en la sociedad barcelonesa contemporánea. La integración de documentos y testimonios literarios permite presentar, por primera vez, un mosaico del relato colectivo de estas creadoras en su interacción con la capital catalana.

En paralelo, la exposición dedicada a Brossa, Verdaguer y Rodoreda examina los modos en que la obra de estos autores contribuye a la identidad cultural de Barcelona y ofrece nuevas vías de interpretación para lectores de distintas generaciones, señaló la comisaria Guitart según publicó el medio. Esta doble apuesta cultural responde al propósito expuesto por las autoridades municipales de proyectar una Barcelona abierta, dinámica y fiel a su legado artístico, implicando tanto a grandes autores del pasado como a las voces emergentes y transformadoras de la escena literaria actual.

La directora general del Museo Cabañas, Susana Chávez, afirmó en la ceremonia que ambas muestras han sido pensadas para ofrecer miradas complementarias y multidimensionales sobre la ciudad, según reprodujo el medio. Chávez sostuvo que la pluralidad de enfoques permite a los visitantes aproximarse a la complejidad y riqueza cultural de Barcelona a través de la sensibilidad de sus creadores, sin perder la referencia tanto de los clásicos universales como de los debates contemporáneos.

El medio destacó que la invitación dirigida a Barcelona en la FIL de Guadalajara se estructura alrededor de una programación que no solo reconoce el trabajo innovador en el ámbito literario, sino que también hace énfasis en la conservación y difusión del patrimonio histórico de la ciudad. La delegación ha señalado que el esfuerzo se concentra en una estrategia amplia, donde conviven lo tradicional y lo experimental, lo individual y lo colectivo, reuniendo en un mismo escenario la memoria compartida y las apuestas por el futuro de la literatura y el arte barcelonés.

Durante el acto protocolario, los protagonistas remarcaron la importancia de este tipo de intercambios culturales. Según relató el medio, Collboni valoró la oportunidad de presentar una imagen de Barcelona contemporánea y diversa y enfatizó la importancia del trabajo de coordinación entre las instituciones implicadas, agradeciendo especialmente la labor de la comisaria Anna Guitart. Por su parte, Schulz y el gobernador Lemos Navarro reiteraron el papel de la FIL como plataforma de visibilidad internacional para las ciudades invitadas y el impacto que su presencia deja tanto en el público mexicano como en los profesionales del sector editorial.

La programación de Barcelona en Guadalajara, según consignó el medio, se ha diseñado para mostrar la riqueza de la literatura catalana, tanto en su vertiente clásica como a través de creaciones innovadoras. Las exposiciones en el Museo Cabañas se consolidan como el eje de la propuesta, permitiendo que el público conozca el papel transformador que han desempeñado las mujeres escritoras y la influencia de figuras literarias universales en la evolución cultural de la capital catalana.