China condena la muerte de tres chinos en Tayikistán en un ataque con dron desde Afganistán

La Embajada china en Tayikistán solicitó que sus ciudadanos residentes o trabajadores en las zonas cercanas a la frontera con Afganistán abandonen el área lo antes posible, recomendando no viajar ni permanecer en esa región debido a riesgos de seguridad. Esta indicación busca evitar nuevas víctimas y responde al reciente ataque con dron que causó la muerte de tres ciudadanos chinos en la localidad tayika de Shamsiddin-Shohin, situada cerca de dicha frontera. De acuerdo con el diario chino Global Times, la representación diplomática pidió también que quienes se encuentren en la zona tomen precauciones inmediatas.

El gobierno de China expresó una condena contundente tras el ataque ocurrido el miércoles, el cual fue perpetrado desde Afganistán contra la región de Jatlon, donde se ubica el campamento de la empresa china LLC Shohin SM. Según informó el medio Global Times, la Embajada describió este hecho como “un grave acto criminal” y trasladó sus condolencias a los familiares de los tres fallecidos. Además, la delegación comunicó que ha activado un mecanismo de respuesta ante emergencias para abordar la situación y proteger a sus nacionales.

En respuesta, la Embajada china instó a las autoridades de Tayikistán a desarrollar una investigación exhaustiva para identificar y procesar a los responsables. Solicitó la implementación de “medidas efectivas” que garanticen la seguridad de ciudadanos, sedes diplomáticas y proyectos chinos presentes en suelo tayiko, según recogió Global Times. Las autoridades buscaron así asegurar la protección ante el aumento de riesgos en la frontera con Afganistán, región que ha registrado varios incidentes de seguridad en los últimos meses.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores tayiko confirmó el impacto del ataque contra las instalaciones de la empresa china en Jatlon, pero no señaló autores del atentado en su declaración oficial. Según detalló el Ministerio, el suceso se enmarca en una serie de incidentes recientes que afectan la frontera compartida con Afganistán, donde los desafíos en materia de seguridad permanecen latentes y han generado preocupación por la integridad de extranjeros que desarrollan actividades en esa zona.

Las autoridades talibán, que asumieron el control en Afganistán en agosto de 2021, también manifestaron su rechazo a la agresión. Tal como reportó Global Times, el portavoz del Ministerio de Exteriores afgano, Hafiz Zia Ahmad, emitió un comunicado dirigido tanto a Tayikistán como a China transmitiendo condolencias por lo acontecido en Shamsiddin-Shohin. En el mensaje oficial, el gobierno afgano afirmó que “las partes involucradas en este incidente son aquellas que buscan incitar el caos y desestabilizar la región para crear un estado de desconfianza entre los países”.

El Emirato Islámico de Afganistán expuso su disposición total a colaborar en el esclarecimiento del ataque. Según puntualizó Global Times, las autoridades afganas ofrecieron intercambiar información, cooperar en materia técnica y llevar a cabo evaluaciones conjuntas con Tayikistán para investigar los hechos. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Afganistán reiteró que el gobierno lamenta el incidente y expresó su solidaridad y compasión con las familias de las víctimas.

Este ataque con dron destaca el entorno de inseguridad en áreas colindantes con Afganistán, donde la actividad de actores no estatales y las tensiones fronterizas han escalado en los meses recientes. Las advertencias emitidas por la Embajada china buscan proteger la integridad de sus ciudadanos al margen de los avances en las investigaciones y las medidas adoptadas por los países involucrados. Según reportó Global Times, la embajada insistió en la necesidad de una respuesta coordinada para evitar que hechos similares se repitan, lo que suma presión sobre las autoridades tayikas para fortalecer los controles y reforzar la protección en zonas con presencia extranjera.

La situación generó una reacción en cadena en el seno de las relaciones diplomáticas, donde tanto China como Afganistán manifestaron públicamente la importancia de dar una pronta respuesta que lleve a los responsables ante la justicia. La Embajada china reiteró la petición de seguridad reforzada no solo para personas sino también para infraestructuras y operaciones económicas vinculadas a su país. El Ministerio de Exteriores de Tayikistán, mientras tanto, enfrenta la tarea de implementar medidas para prevenir nuevos episodios en un contexto caracterizado por la cooperación internacional y la atención de la comunidad china residente o laboral en la región.

Global Times también consignó las expresiones de pésame del gobierno afgano, que reafirmó su voluntad de participar activamente en la investigación y mostró un llamado a mantener la colaboración con Tayikistán, subrayando el interés mutuo en conservar la estabilidad regional y evitar que el incidente mine la confianza bilateral. El suceso pone en relieve los riesgos en zonas fronterizas y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención, protección y cooperación entre los países directamente afectados.