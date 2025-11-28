Agentes medioambientales de la Junta desmontan vías de escalada no autorizadas en el parque de Guadarrama en Segovia

Los profesionales de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de Segovia y Valladolid han desmontado varias vías de escalada instaladas de manera ilegal y sin las autorizaciones pertinentes en una zona del Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama en la provincia segoviana.

La actuación ha sido llevada a cabo por los Grupos de Intervenciones en Altura, GRIA, especializados específicamente para realizar tareas complejas en terrenos de difícil acceso, como paredes rocosas, árboles o simas, siendo su labor fundamental para la conservación y vigilancia del medio natural.

Los agentes, en sus labores habituales de vigilancia, detectaron la instalación de anclajes fijos y rutas de escalada en una zona que requiere una regulación estricta debido a sus valores ecológicos y geomorfológicos, han informado fuentes del Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La ausencia de los permisos preceptivos de la administración del parque suponía un riesgo potencial para la flora y fauna local, especialmente para especies rupícolas sensibles a la presencia humana y a la alteración de su hábitat.

El operativo ha consistido en la retirada segura del material instalado, incluyendo chapas y anclajes, gracias a las técnicas y el equipamiento especializado de los agentes de los GRIA, permitiendo restaurar la zona a su estado natural y prevenir futuras infracciones.

Estos profesionales subrayan la importancia de solicitar las autorizaciones necesarias para la práctica de actividades deportivas en los parques naturales y espacios protegidos, puesto que las regulaciones buscan compatibilizar el disfrute de la naturaleza con la preservación del valioso patrimonio natural de la región.

Estos agentes continuarán vigilantes para asegurar el cumplimiento de la normativa y la protección de estos enclaves únicos.