3 heridos graves tras un incendio en una empresa de reciclaje de Caldes de Montbui (Barcelona)

Las autoridades evacuaron a tres personas con lesiones graves desde el polígono La Borda, en Caldes de Montbui, Barcelona, tras un incendio que afectó la madrugada de este viernes a una empresa de reciclaje y forzó el corte de la carretera C-59 en ambos sentidos. Según informó Europa Press, los servicios de emergencia trasladaron a las víctimas al Hospital Vall d'Hebron mientras el área permanecía bajo alerta de Protección Civil ante el riesgo de propagación de las llamas a otras naves industriales cercanas.

Desde las 7:12 de la mañana, una densa columna de humo alertó a los residentes y movilizó a diecisiete dotaciones de los Bombers de la Generalitat, quienes trabajaron intensamente para impedir la extensión del fuego. Las acciones incluyeron la aplicación directa de agua y el retiro urgente de palés y materiales combustibles cercanos, en respuesta a la rápida propagación hacia almacenes colindantes. Según publicó Europa Press, los Bomberos calificaron como “totalmente comprometido” el estado de la nave afectada durante su intervención.

El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) movilizó hasta el lugar ocho dotaciones terrestres, un equipo conjunto con los Bomberos y un helicóptero medicalizado. Europa Press reportó que estos recursos permitieron brindar atención rápida y evacuación a los afectados con heridas de gravedad, así como el tratamiento inmediato de cualquier otro incidente derivado del siniestro.

El operativo implicó también la activación de la prealerta del plan PROCICAT, según informó Protección Civil a través de la red social X, citada por Europa Press. Las autoridades recomendaron precaución ante la dimensión del incendio, que ocasionó la recepción de al menos 80 llamadas en el teléfono de emergencias 112 vinculadas al incidente. Este flujo de llamadas reflejó la magnitud del impacto entre la población local y los trabajadores del polígono industrial.

Europa Press detalló que la interrupción del tránsito en la C-59, una vía elevada con tráfico constante, comenzó alrededor de las 7:57 y se orientó a garantizar la labor de los equipos de emergencias y la seguridad del perímetro mientras persistía la amenaza de propagación. Durante las horas siguientes, la presencia de unidades médicas y de extinción se mantuvo en el lugar, priorizando la protección de las instalaciones colindantes y evitando que el fuego alcanzara depósitos contiguos con materiales inflamables.

Tanto los Bomberos como Protección Civil actualizaron la situación a través de sus canales oficiales, según Europa Press, mientras el dispositivo continuaba desplegado por el riesgo que presentaba la composición y disposición de los materiales de la empresa afectada, dedicada al reciclaje industrial. No se reportaron víctimas mortales, pero la gravedad de las lesiones de los tres evacuados motivó la intervención de unidades médicas especializadas.

El caso permanece bajo monitorización mientras se investigan las causas exactas del incendio y se evalúan los daños materiales en la nave afectada y en los alrededores, de acuerdo con lo comunicado por las autoridades a Europa Press. Las medidas de emergencia y coordinación establecidas permitieron contener parcialmente el avance del fuego y reducir el impacto sobre otras instalaciones industriales del área.