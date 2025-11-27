WhatsApp explicará las principales prohibiciones en su servicio antes de llegar a la suspensión de la cuenta

La próxima actualización de WhatsApp incluirá un recurso preventivo que buscará reducir las conductas que pueden llevar a la suspensión de cuentas en la popular aplicación de mensajería. De acuerdo con lo publicado por el medio especializado WABetainfo, se integrará una guía dentro de la propia app dirigida a quienes incurran en determinados comportamientos, con el objetivo de advertir de forma anticipada sobre las principales prohibiciones y cómo evitarlas.

Según informó WABetainfo, WhatsApp se centrará en tres motivos recurrentes que suelen desencadenar la inhabilitación de cuentas: el envío masivo de mensajes, el uso de sistemas automáticos y la mensajería a destinatarios desconocidos sin su consentimiento. Estos factores están detallados en la nueva guía, diseñada para que las personas comprendan con claridad cuáles son las acciones que pueden afectar la permanencia de sus cuentas y de qué forma modificarlas para evitar sanciones antes de que se apliquen.

El medio especializado detalló que esta iniciativa responde a una política orientada a la educación digital de los usuarios. WhatsApp busca que sus clientes comprendan desde el inicio cuáles son los límites de uso que fija la plataforma, al tiempo que promueve un entorno más seguro y responsable dentro de su red de mensajería. La decisión de implementar una advertencia previa previa a la suspensión responde a la intención de mejorar la transparencia y de ofrecer a los usuarios la oportunidad de rectificar comportamientos sancionables.

Dentro de esta guía, WhatsApp aclara que el envío masivo de mensajes, conocido comúnmente como spam, constituye una de las infracciones más comunes. Envió recomendaciones a los usuarios sobre evitar mandar mensajes de manera acelerada, especialmente si los destinatarios no mantienen un contacto previo directo. Bajo los Términos del Servicio de la plataforma, estas prácticas se consideran irregulares y pueden derivar en medidas punitivas si persisten.

En el caso del uso de automatizaciones, WhatsApp también advirtió sobre prohibiciones claras: no está permitido emplear ninguna aplicación o herramienta que gestione mensajes de manera automática, ni realizar llamadas o crear grupos automatizados. El medio enfatizó que estas restricciones tienen como objetivo preservar la autenticidad de las interacciones dentro de la aplicación y limitar la acción de bots o servicios automatizados que generan tráfico no deseado.

Otra de las advertencias principales que incluirá la guía está relacionada con los mensajes no solicitados. WhatsApp exhorta a las personas a no enviar mensajes a números desconocidos utilizando listas de contactos ajenas. La compañía sostiene que este tipo de prácticas, más habituales en estrategias de mercadotecnia no autorizadas o fraudes, afectan la privacidad y la seguridad dentro del ecosistema de la app.

WABetainfo informó que la nueva guía de WhatsApp será visible únicamente cuando el sistema detecte alguna infracción en el uso por parte del usuario. Antes de llegar a la suspensión o inhabilitación definitiva de la cuenta, aparecerá una advertencia que explicará de forma concreta cuál de las principales reglas ha sido vulnerada y sugerirá medidas correctivas para evitar futuras sanciones.

Esta función aún está en desarrollo y, según informó WABetainfo, se detectó por primera vez en la versión beta para Android (v2.25.35.7). Aunque por el momento no está disponible para el público general, se prevé su lanzamiento oficial en una de las próximas actualizaciones de la aplicación a nivel global.

Con estas nuevas herramientas, WhatsApp busca reforzar los mecanismos de control internos y disminuir la cantidad de usuarios afectados por suspensiones causadas por desconocimiento de las normas. Según publicó WABetainfo, el objetivo de la compañía es que las personas puedan usar la aplicación de forma segura, responsable y alineada a las condiciones establecidas en los términos de servicio.