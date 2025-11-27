Venezuela anuncia una fase de organización en comunidades para "la circunstancia que sea"

Caracas, 26 nov (EFE).- El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció este miércoles una fase de organización en comunidades "para la circunstancia que sea" y habló de defender el país en momentos de tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que el presidente Nicolás Maduro considera un intento para propiciar un cambio de régimen.

En su programa semanal 'Con el mazo dando', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello indicó que a partir de mañana jueves, así como el viernes y sábado, Venezuela irá a la "fase de las comunidades", desde donde se organizarán para "defender la revolución" y la "patria".

Caracas, 26 nov (EFE).- El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, consideró este miércoles como una "locura imperial" que República Dominicana autorice a Estados Unidos a utilizar de manera "provisional" dos aeropuertos en Santo Domingo como parte de la lucha contra el narcotráfico en la región a través de la operación estadounidense 'Lanza del Sur'.

"En las locuras imperiales, ellos todos los días nos amenazan, todos los días inventan una cosa y si no la inventan la reciclan. A mí me dan ganas de reír que hoy veo que el presidente de República Dominicana (Luis Abinader) autoriza los vuelos estadounidenses. No habían nacido ustedes y ese aeropuerto le pertenece a los gringos. Pero ellos reciclan", dijo Cabello en su programa semanal 'Con el mazo dando'.