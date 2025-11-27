Un tribunal de Rusia condena a cadena perpetua a ocho personas por el ataque en 2022 contra el puente de Crimea

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) reivindicó la responsabilidad por el atentado al viaducto de Kerch, enmarcando esta acción dentro de sus operaciones contra la ofensiva militar rusa iniciada en febrero de 2022. El ataque, realizado en octubre de ese año, tuvo como objetivo el puente que une la península de Crimea con la región de Krasnodar en Rusia, y resultó en la muerte de cinco personas y en extensos daños materiales a la estructura, según informó Interfax. Este jueves, un tribunal situado en Rostov del Don dictó cadena perpetua para ocho individuos por su participación en los hechos, a quienes halló culpables de perpetrar un acto terrorista y de contrabando ilegal de explosivos, detalló la agencia rusa de noticias.

Según Interfax, la Fiscalía solicitó la máxima pena para los condenados, argumentando la gravedad de los delitos y la considerable trascendencia de la infraestructura atacada. El puente de Kerch representa una vía estratégica para el suministro de materiales, equipo y personal militar a las fuerzas rusas desplegadas en el sur de Ucrania, razón por la cual ha sido objeto de ataques reiterados desde el inicio de la invasión ordenada por el presidente ruso, Vladímir Putin. El tribunal de Rostov del Don concluyó que las pruebas presentadas durante la investigación acreditaron la cooperación de los sentenciados tanto en la planeación como en la ejecución del atentado, así como su participación activa en el tráfico de explosivos utilizados en la operación.

El puente de Crimea, inaugurado en 2018 en presencia de Vladímir Putin, se ha transformado en un símbolo del control ejercido por Moscú sobre la península desde su anexión en 2014. Desde que Rusia reforzó el uso logístico de esta infraestructura a raíz del conflicto en Ucrania, el viaducto ha cobrado notoriedad como objetivo de los operativos ucranianos, según consignó Interfax. Al momento del atentado, la estructura soportaba un flujo constante de vehículos civiles y de suministros destinados a las tropas rusas ubicadas en territorio ucraniano, lo que acentuó el impacto de la explosión tanto en términos militares como civiles.

El atentado de octubre de 2022 fue planificado para maximizar el daño a la vía de transporte y dificultar los envíos hacia el frente sur, en un contexto de intensificación de las hostilidades en la región. La policía y los servicios de emergencia rusos desplegaron unidades especializadas para sofocar los incendios provocados por la explosión y para restaurar parcialmente el tránsito sobre el viaducto, mientras desarrollaban las investigaciones que condujeron a la identificación y detención de los implicados. Interfax reportó que la acusación formal detalla la contribución de cada uno de los sentenciados, así como las formas en que trasladaron los dispositivos explosivos hasta el lugar, lo que configuró los cargos de terrorismo y contrabando.

La agencia rusa informó que las autoridades judiciales consideraron que el carácter sistemático de los ataques al puente derivó en un endurecimiento de las medidas de protección y vigilancia en el área. El fallo del tribunal de Rostov del Don refleja la intención del Estado ruso de establecer un precedente penal contra futuros atentados a infraestructuras consideradas de valor estratégico para la nación. Las autoridades recalcaron el impacto que los daños al puente han producido en la capacidad de respuesta logística del ejército ruso, así como las consecuencias para la vida cotidiana de la población civil afectada por la interrupción del transporte y del abastecimiento.

La sentencia llega en un momento de renovada tensión entre Moscú y Kiev, mientras continúa la guerra en Ucrania. Los ataques a infraestructuras clave han marcado nuevas fases del conflicto armado, poniendo en relieve la importancia estratégica tanto del puente de Kerch como de otras rutas de suministro. Interfax enfatizó que la inclusión de la reivindicación hecha por el Servicio de Seguridad de Ucrania en el expediente judicial supuso un elemento relevante durante el proceso, dado que refrendó la intencionalidad política y militar detrás del atentado. El medio ruso también subrayó que la defensa de los acusados alegó diversas razones en su intento por obtener sanciones menores, aunque el tribunal finalmente se inclinó por el cumplimiento de la pena máxima solicitada por la Fiscalía.

El puente, desde su apertura en 2018, ha sido objeto de estrictos operativos de seguridad por su función en el transporte de recursos hacia Crimea y los territorios bajo control ruso. Tras la explosión, la infraestructura requirió extensas labores de reconstrucción que ampliaron los plazos originales de reparación, condicionando durante meses el tránsito entre Rusia y la península. Según consignó Interfax, los responsables del atentado fueron encontrados culpables de haber conspirado para emplear métodos clandestinos en el traslado de explosivos, vulnerando los controles aduaneros y aprovechando vías secundarias para sortear la vigilancia.

Este caso ha sido presentado por autoridades rusas como un ejemplo de la cooperación internacional requerida para combatir delitos terroristas de alcance transfronterizo. De acuerdo con Interfax, tanto la investigación como el juicio atrajeron atención mediática considerable en Rusia y en el exterior, dado el peso estratégico del viaducto de Kerch en el contexto de las operaciones militares en Ucrania. La resolución judicial, con la imposición de cadena perpetua, materializa la política del gobierno ruso frente a los ataques a infraestructuras consideradas fundamentales para su posición en la región de Crimea y su proyección militar en la zona sur de Ucrania.