Un experto augura la aparición de robots médicos capaces de atender pacientes sin supervisión humana

Entre las predicciones abordadas recientemente por el neurólogo Ignacio H. Medrano, destaca la hipótesis de que la inteligencia artificial podría obtener un nivel de titulación equiparable al de un médico, estableciendo así su capacidad autónoma para ejercer la práctica clínica. En su participación en el ciclo formativo ‘Ciencia al Día’, esta idea central emerge como uno de los impactos más relevantes de la digitalización en la salud. Medrano expuso estos planteos durante el evento organizado por la Fundación PharmaMar, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), según informó la prensa especializada.

Durante su intervención, el especialista en inteligencia artificial subrayó que la autonomía representa la característica distintiva de la llamada IA agéntica. Según detalló Medrano y recogió el medio, esta evolución permitirá crear sistemas autónomos capaces de operar en el entorno médico sin requerir supervisión directa de profesionales humanos. Para alcanzar este objetivo, estos sistemas deberán superar procesos de validación y acreditación que demuestren su preparación, análoga a la obtenida por médicos tras superar su carrera profesional. De acuerdo con lo expuesto por Medrano, para que estos agentes inteligentes puedan desempeñarse con la debida solvencia, necesitarán formarse con grandes volúmenes de información proveniente de la llamada IA discriminativa.

Según consignó el medio organizador, el avance tecnológico en IA todavía enfrenta desafíos significativos antes de garantizar un funcionamiento óptimo en entornos clínicos sin presencia humana. Medrano remarcó que aún no existe una fecha definida para lograr este nivel de autonomía, aunque se comienzan a observar aproximaciones como el uso de ‘chatbots’ inspirados en profesionales sanitarios. Durante su participación, el experto señaló ejemplos procedentes de Asia: “En China ya han grabado a algunos de los médicos más populares y trabajan para que, mediante IA, simulen a un médico”.

La IA ya participa activamente en los procesos médicos actuales. Medrano analizó su papel en la mejora y agilización de diagnósticos, la identificación preventiva de riesgos, la optimización de ensayos clínicos, la gestión de grandes bases de datos y la aceleración del desarrollo de nuevos medicamentos, según reportaron desde el evento formativo. Una de las capacidades que destacó el neurólogo es la facilidad de la IA para analizar y combinar variables complejas, por encima de lo que pueden lograr los especialistas humanos. Al referirse a casos concretos, ilustró que, a través de un electrocardiograma, la inteligencia artificial puede identificar alteraciones que el ojo humano no alcanzaría a advertir.

La manera de aprender de la IA, según explicó Medrano y difundió el medio, se basa en la repetición y en la detección de patrones, a diferencia de la aplicación de reglas que caracteriza al razonamiento humano. Esta metodología de aprendizaje permite que el sistema se entrene de forma continua con grandes cantidades de datos, incrementando así su nivel de precisión en diagnósticos y pronósticos médicos.

Además del diagnóstico, la IA permite anticipar qué tratamientos pueden resultar eficaces para cada paciente específico. Este fenómeno, conocido en el ámbito clínico como medicina de precisión, representa una de las líneas de desarrollo más relevantes según la exposición de Medrano. “La IA sirve para diagnosticar y clasificar, pero lo que más preocupa a los médicos es predecir: quién responderá a la inmunoterapia. Ese es el desafío de la medicina, y con la IA se puede abordar”, explicó el neurólogo. Esta capacidad predictiva redefine los abordajes de enfermedades y tratamientos, convirtiéndose en lo que el experto describió como “un cambio de paradigma sin precedentes”.

De acuerdo con la información consignada por los organizadores del evento, el desarrollo de sistemas autónomos en Medicina avanza impulsado por el progreso de la inteligencia artificial generativa, que promete transformar tanto el papel de los profesionales como la experiencia de los pacientes. Pese a las potencialidades identificadas, Medrano matizó que el despliegue de robots médicos capaces de operar sin supervisión humana todavía pertenece a un escenario futuro en el que se requerirán rigurosos procesos de validación, autorización y pruebas en contextos reales antes de su puesta en marcha.

El experto no aportó fechas concretas para la llegada de estos agentes totalmente autónomos, pero advirtió que el primer paso hacia la integración de la IA en la medicina ya se está verificando en la interacción de pacientes con chatbots sofisticados. En el horizonte de la investigación médica, la transformación digital resulta una tendencia observable, donde la acumulación y procesamiento de datos a gran escala facilita la aparición de enfoques personalizados y el ajuste de terapias a cada perfil clínico, como detalló el propio Medrano durante su intervención.

Así, la función de la inteligencia artificial en Medicina continúa expandiéndose en distintos frentes, reuniendo potencial para revolucionar no solo la práctica clínica sino también la manera en que se concibe la formación, la supervisión y la acreditación profesional del futuro personal médico.