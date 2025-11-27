Un estudio español afianza la doble inmunoterapia más quimioterapia en pacientes con cáncer de pulmón metastásico

Las cifras extraídas del estudio REVEAL indican que los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico metastásico (CPNM) tratados con doble inmunoterapia combinada con dos ciclos de quimioterapia presentan una mediana de supervivencia de 17,63 meses y una tasa de supervivencia a los 24 meses del 27,5%, según consignó la farmacéutica Bristol Myers Squibb (BMS) durante el congreso del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), celebrado en Barcelona. El análisis, calificado como observacional, retrospectivo y multicéntrico, involucró a más de 280 participantes atendidos en 18 hospitales del país y dirigió sus esfuerzos a identificar tendencias y resultados en pacientes con expresión de PD-L1 inferior al 50% o no determinada, un segmento que históricamente ha mostrado una limitada respuesta a la inmunoterapia administrada en solitario.

De acuerdo con lo presentado por BMS y detallado por el doctor Juan Coves, oncólogo del Hospital Universitario Son Llàtzer y coordinador del estudio, los hallazgos de REVEAL reflejan el progreso alcanzado en la práctica clínica nacional mediante la integración de la doble inmunoterapia junto a la quimioterapia. Coves declaró que “ver que los resultados de la práctica clínica en España respaldan estas estrategias nos permite ofrecer una esperanza real y basada en más evidencias a los pacientes”, según recogió el medio durante el evento.

La investigación expone que la introducción de la doble inmunoterapia más quimioterapia se ha convertido en un estándar de cuidado adoptado cada vez con mayor frecuencia en la primera línea del tratamiento del CPNM. El grupo que recibió únicamente quimioterapia no llegó a completarse dentro de REVEAL, lo que según los autores indica la consolidación de la inmunoterapia como parte central de los protocolos terapéuticos. Esta tendencia se alinea tanto con las guías clínicas nacionales como internacionales para el abordaje del cáncer de pulmón no microcítico metastásico.

Según explicó el doctor Carlos Aguado, oncólogo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y también coordinador del estudio, pese a los recientes avances, el CPNM sigue representando un desafío médico con importantes necesidades no cubiertas. Aguado afirmó dentro de su intervención que “a pesar de los avances que se han producido en el tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico, ésta continúa siendo una enfermedad con necesidades no cubiertas”, de acuerdo con lo consignado por BMS.

El cáncer de pulmón persiste como una de las principales causas de mortalidad asociada a tumores a escala global. El CPNM constituye aproximadamente el 85% del total de diagnósticos relacionados con esta neoplasia. Los datos históricos sitúan la supervivencia a 5 años de los pacientes diagnosticados en estadios metastásicos por debajo del 5%, evidenciando la agresividad y el pronóstico desfavorable de la patología en fases avanzadas.

Con la irrupción de la inmunoterapia, se registró un punto de inflexión en el tratamiento del cáncer de pulmón. Este enfoque terapéutico, que estimula el sistema inmunológico del propio paciente para identificar y eliminar células tumorales, ha propiciado mejoras claras en la supervivencia y la calidad de vida. Según lo resaltado por Bristol Myers Squibb, algunos pacientes han alcanzado remisiones prolongadas, lo que significó un cambio significativo respecto a las posibilidades terapéuticas previas.

El estudio REVEAL, al recopilar datos de una muestra extensa de pacientes españoles en diversos centros hospitalarios, se dirigió especialmente al análisis de aquellos pacientes con bajo o desconocido nivel de PD-L1, una expresión biomarcadora clave que determina la probabilidad de respuesta a la inmunoterapia. Estos resultados proporcionan información relevante para la optimización del manejo terapéutico de subgrupos que anteriormente recibían alternativas menos eficaces.

El medio detalló que los responsables de la investigación destacaron que la evidencia de REVEAL apoya la continua evaluación y adecuación de los protocolos de tratamiento en la rutina clínica. Asimismo, la integración progresiva de la inmunoterapia en combinación con quimioterapia refuerza el cambio de paradigma en el manejo del cáncer de pulmón no microcítico avanzado.

La presentación de estas conclusiones durante el congreso del Grupo Español de Cáncer de Pulmón en Barcelona reunió a especialistas de todo el país, quienes abordaron los avances terapéuticos y las necesidades pendientes en el tratamiento de este subtipo tumoral. La información diseminada permite disponer de una base de datos ampliada y actualizada sobre la práctica real en España, brindando a oncólogos y pacientes fundamentos adicionales para la toma de decisiones clínicas.

A través del análisis retrospectivo y multicéntrico, REVEAL documenta cómo la doble inmunoterapia más quimioterapia representa una opción terapéutica que podría mejorar las expectativas de vida para los pacientes españoles con CPNM metastásico y bajo nivel de PD-L1. La evidencia registrada supone un respaldo para adaptar las estrategias terapéuticas a los perfiles específicos de los pacientes, optimizando la eficacia y abordando carencias históricas en el tratamiento de esta enfermedad, según consignó Bristol Myers Squibb en colaboración con el Grupo Español de Cáncer de Pulmón.