Suspenden provisionalmente al general y al agente de la DNI señalados por vínculos con las disidencias

Según lo que reportó Noticias RCN, la decisión de suspender de manera provisional tanto al general del Ejército Juan Miguel Huertas como al agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Wilmar Mejía se implementó el jueves y responde a la necesidad de prevenir cualquier riesgo de interferencia en la investigación iniciada por el Ministerio de Defensa colombiano. Esta medida, con una duración inicial de tres meses y posibilidad de prórroga, se adoptó tras identificar posibles contactos irregulares entre funcionarios de alto rango y grupos armados ilegales vinculados con exguerrilleros de las extintas FARC, encabezados por Alexander Mendoza, conocido como ‘Calarcá’. La Procuraduría General de Colombia indicó en su resolución, citada por Noticias RCN, que no existe posibilidad de apelar la suspensión.

Según informó la Procuraduría y recogió Noticias RCN, la medida no admite recurso alguno y busca salvaguardar el avance de las pesquisas. El jefe de la cartera de Defensa, Pedro Sánchez, reafirmó que la institución cumplirá estrictamente lo decidido por la Procuraduría. “Cumplimos y acatamos todos los fallos, la Constitución y la ley. Rechazamos y evitaremos cualquier acto ilegal dentro de las instituciones”, declaró Sánchez ante los medios, sumando que el ministerio colaborará en esclarecer los hechos denunciados.

De acuerdo con las primeras conclusiones consignadas por Caracol Radio y mencionadas en el análisis inicial, los investigadores detectaron indicios de que Huertas y Mejía habrían impulsado la creación de una firma de seguridad ficticia. El objetivo de esta presunta empresa habría sido facilitar los movimientos de integrantes y armamento para el grupo armado, así como eludir controles oficiales, centrándose especialmente en guerrilleros con órdenes de captura. Estas hipótesis surgieron del análisis de ordenadores requisados durante una operación realizada en julio de 2024. Durante ese operativo, las fuerzas armadas confiscaron armas, dinero y equipos electrónicos, y procedieron a la detención de varias personas, incluyendo a ‘Calarcá’.

Pese a ello, Noticias RCN reportó que la Fiscalía colombiana liberó posteriormente a los detenidos, al argumentar que ejercían funciones de gestores de paz, entre ellos el propio Alexander Mendoza. El procedimiento permitió a los investigadores acceder a conversaciones y documentos, entre los que se analizaron posibles filtraciones de información reservada por parte de Mejía. El contenido extraído de estos materiales evidenciaría su papel más allá de la logística, llegando presuntamente a transferir datos confidenciales a los disidentes.

Otra vertiente relevante de la indagatoria, según lo difundido por Noticias RCN y Caracol Radio, pasa por el análisis de mensajes que apuntan a supuestos vínculos con figuras políticas de alto nivel. En dichas conversaciones se atribuye a la vicepresidenta Francia Márquez un rol de mediación en asuntos de financiamiento para el Estado Mayor Central (EMC), estructura comandada por ‘Iván Mordisco’, además de una supuesta relación con la campaña presidencial de Gustavo Petro. Esta serie de informaciones ha abierto interrogantes sobre la eventual implicación de actores políticos en la red investigada.

Tal como destacó Noticias RCN, el presidente Gustavo Petro se manifestó respecto a la difusión de estos mensajes y cuestionó abiertamente la veracidad del contenido publicado, especialmente sobre la autenticidad de algunos audios y chats. “Los chats publicados (...) se compusieron”, escribió Petro en su cuenta de X, solicitando un peritaje técnico forense para esclarecer la procedencia y fiabilidad de los registros. Así mismo, señaló que la voz atribuida en ciertas grabaciones a Mejía no le corresponde, enfatizando que este aspecto ya fue corroborado por análisis independientes.

Petro también subrayó, según lo recogido por Noticias RCN, que el general Huertas abandonó el Ejército antes de que él asumiera la presidencia y que su reincorporación como militar activo se produjo solo tres meses atrás. De acuerdo a su relato, este dato impediría que Huertas hubiera participado en la trama tal y como se describe, marcando distancia respecto a los hechos investigados. Por otra parte, Petro instó a la Fiscalía a dar explicaciones sobre el motivo del retraso de 16 meses en la apertura formal de la indagación.

El presidente reiteró, según reportó Noticias RCN, que había presentado ante la Fiscalía denuncias contra seis empresas de seguridad con supuestos lazos con el crimen organizado. Según sus declaraciones, dichas empresas habrían operado bajo la legalidad durante el gobierno anterior, con participación de políticos y empresarios. Esta revelación amplía la perspectiva del caso hacia posibles redes más estructuradas y conexiones con el sector privado.

Diversas fuentes recogidas por Noticias RCN y Caracol Radio detallaron que la operación militar del pasado julio se saldó con decomisos significativos y la incautación de pruebas que fundamentaron las medidas disciplinarias adoptadas. El debate sobre el alcance de las filtraciones y la profundidad de la colaboración entre funcionarios públicos y estructuras armadas irregulares permanece abierto, según el tono de las declaraciones institucionales recogidas en medios. El avance de la investigación impulsada por la Procuraduría dependerá de los análisis del material incautado y de la colaboración de los organismos señalados.