Las hipotecas sobre viviendas marcan récord en 15 años para un mes de septiembre y el interés baja al 2,85%

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que la cuantía total de capital prestado para hipotecas sobre viviendas en septiembre superó los 7.914 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 28,1% en comparación con el mismo mes de 2024. A la vez, la cantidad media de estas hipotecas experimentó un incremento interanual del 14,1%, alcanzando 171.612 euros, en un contexto en que los créditos destinados a la adquisición de vivienda presentan una expansión sostenida. Este repunte no solo sitúa al sector en máximos desde 2010 para un mes de septiembre, sino que también se acompaña de un coste medio que registra el nivel más bajo en veinte meses. El INE detalló que este avance refleja una tendencia alcista en la demanda de financiación inmobiliaria, acentuada en las estadísticas de septiembre.

Según el INE, en septiembre se formalizaron 46.120 hipotecas sobre viviendas, cifra que supone un aumento del 12,2% respecto a septiembre del año anterior. El dato representa la cifra mensual más alta registrada en un mes de septiembre desde el año 2010. El organismo precisó que la evolución interanual de las hipotecas sobre viviendas aumentó casi cinco puntos respecto al crecimiento del 7,5% reportado en agosto, consolidando así quince meses consecutivos con saldos positivos año a año en el número de operaciones hipotecarias.

El interés medio aplicado a estos nuevos préstamos descendió hasta el 2,85% en septiembre, por debajo del 2,89% de agosto y posicionándose como el valor más bajo en veinte meses, desde enero de 2023, cuando se ubicó en 2,64%. El INE consignó que septiembre marca el octavo mes seguido con una tasa de interés media inferior al 3%, tendencia que tuvo su punto de inflexión en febrero al bajar por primera vez en casi dos años de ese umbral. El informe de la entidad pública refleja que esta reducción en los costes de financiación ha coincidido con el aumento en la contratación de nuevos créditos.

El plazo de amortización promedio para las hipotecas constituidas sobre viviendas en septiembre se estableció en 25 años, dato que, según el INE, muestra la estabilidad en las condiciones contractuales ofrecidas por las entidades financieras para este tipo de operaciones. El desglose de los tipos de interés revela que el 39,4% de las nuevas hipotecas sobre viviendas se concertó bajo un tipo variable, cuyo interés medio inicial se situó en el 2,89%, mientras que el 60,6% restante optó por un tipo fijo, con un interés medio de partida del 2,83%.

La comparativa mensual entre agosto y septiembre aporta otros datos significativos. El número de hipotecas sobre viviendas mostró un incremento del 38,6% respecto al mes anterior, y el capital prestado se elevó un 40,2%. El INE indicó, además, que el importe medio de los créditos concedidos en septiembre subió un 1,2% frente a agosto. En cuanto a la evolución acumulada, los datos recabados por el organismo público indican que, en los nueve primeros meses de año, la cantidad de hipotecas destinadas a la compra de una vivienda subió un 21,4%. Durante ese mismo periodo, el capital total prestado avanzó un 37,5% y el importe medio de los créditos hipotecarios concedidos creció un 13,2%.

La difusión de estos datos por parte del INE sitúa el volumen de créditos hipotecarios y el acceso a la financiación de vivienda como factores determinantes en la recuperación del mercado inmobiliario español. Además, el mantenimiento de tipos de interés bajos respecto a años anteriores y el predominio de los préstamos a tipo fijo reafirman la tendencia observada en la preferencia de los hogares por fórmulas de pago que aporten previsibilidad a largo plazo, una cuestión que, conforme a las cifras presentadas, ha resultado crucial para el sostenido incremento en la formalización de hipotecas sobre viviendas en España.