Agencias

La rumana Iuliana Demetrescu dirigirá el Alemania-España de la Liga de Naciones

Guardar

La árbitra rumana Iuliana Demetrescu ha sido designada por la UEFA para arbitrar el Alemania-España de este viernes, ida de la final de la Liga de Naciones Femenina 2025 que se disputará en el Fritz-Walter Stadion de Kaiserlautern.

La colegiada estará asistida en las bandas por sus compatriota Mihaela Tepusa y Roxana Ivanov, mientras que la cuarta árbitra será la croata Ivana Martincic y al frente del VAR estará la también rumana Catalin Popa, con Ovidiu Hategan como asistente.

Demetrescu ya fue la encargada de dirigir a la campeona del mundo el mes pasado ante Suecia en la ida de las semifinales de la competición, con victoria 4-1 de las españolas en La Rosaleda de Málaga. Además, también la pitó en dos partidos de la pasada Eurocopa de Suiza: el estreno ante Portugal (5-0) y el último duelo de la fase de grupos ante Italia (3-2).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Marruecos se incauta de 16 toneladas de hachís y desarticula una red de narcotráfico

Infobae

Oficial del Ejército colombiano asesina a su expareja, también militar, y se quita la vida

Infobae

FundéuRAE: “Guinea-Bisáu”, topónimo asentado en español

Infobae

Afganos se sienten abandonados tras la "cruel" decisión de Trump de suspender solicitudes

Infobae

Zelenski felicita a Trump y Melania por Acción de Gracias

Infobae