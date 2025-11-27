La nuera de Makoke, Marina Romero, anuncia su nuevo proyecto en plena lucha contra su enfermedad

La decisión de Marina Romero de relanzar su emprendimiento dedicado a la venta de artículos infantiles llegó en un contexto marcado por su tratamiento médico y una profunda vinculación familiar. El medio Informalia reportó que Romero ha iniciado nuevamente este proyecto personal, que se encontraba pausado y que ahora, con renovado entusiasmo, vuelve a compartir con sus seguidores mientras continúa su recuperación en Madrid.

Según consignó Informalia, Marina Romero hizo pública su situación de salud tras la cancelación a último momento de la boda de Makoke, prevista para septiembre en Ibiza. Fue apenas unas semanas antes del enlace cuando Makoke anunció la suspensión del evento debido a problemas médicos que afectaban a un familiar cercano. A partir de ese momento, Romero, quien es pareja de Javier Tudela y nuera de Makoke, asumió la comunicación del estado de salud a través de sus redes sociales.

Informalia detalló que en un extenso mensaje en Instagram, Marina Romero expresó su agradecimiento hacia Javier Tudela, el padre de sus hijos Javi Jr, de cuatro años, y Bianca, de uno. En sus propias palabras, Romero escribió: “Hace 8 años la vida me regaló a mi persona, a mi amor, a mi compañero. Y si entonces tenía claro que eras el amor de mi vida, ahora sé que ni siquiera alcanzaba a imaginar cuánto. Estos días han sido los más difíciles de nuestro camino juntos, pero ahí estás tú, sin soltarme la mano ni un segundo, cuidando de mí y de todo. Y aun así encontrando fuerzas para hacerme sonreír cuando más lo necesito. No sé cómo agradecerte todo lo que haces, cómo explicarte lo que siento al mirarte y saber que das el 100% de ti en cada momento”.

El medio informó que Romero decidió no entrar en detalles respecto al diagnóstico de su enfermedad y optó por focalizar su energía en la recuperación, apoyada de cerca por su pareja y sus hijos. La periodista compartió en redes sociales: “Tengo la certeza de que, cuando todo esto pase, saldremos más fuertes, más unidos y con aún más motivos para celebrar la vida juntos. Te amo con todo lo que soy, con todo lo que tengo y con todo lo que aún nos queda por vivir. Gracias”, concluyó en su mensaje.

La Clínica Universidad de Navarra, ubicada en Madrid, es el lugar donde Romero continúa su tratamiento. Esta etapa la ha mantenido alejada del foco mediático y orientada hacia la vida familiar y personal.

En medio de este proceso, Informalia detalló que Romero ha retomado un proyecto empresarial que había dejado en suspenso. Se trata de su marca de juguetes de madera para niños, Coucou Bebe Coucou. A través de sus plataformas digitales, Romero presentó los productos que componen este emprendimiento, como una heladería y una cafetera de juguete. En el mensaje compartido junto al video de lanzamiento, la empresaria relató: “Comencé este proyecto hace un tiempo, por motivos personales se quedó a un lado, pero es hora de que salga a brillar, por todo el amor, la ilusión y el tiempo @coucoubebecoucou, fuiste mi motivo de ilusión a la hora de emprender y empezamos este camino, mejor tarde que nunca, espero que os guste tanto como a mi. ¿Nos acompañas?”

La información recabada por Informalia indica que tanto la enfermedad como el lanzamiento de su proyecto han sido temas de importante repercusión entre sus seguidores, quienes han acompañado sus publicaciones con mensajes de aliento y muestras de apoyo. Desde el anuncio de su situación personal y de salud, Romero ha recibido constantes expresiones de solidaridad, particularmente en el entorno digital.

De acuerdo con Informalia, la empresaria mantiene la comunicación con sus seguidores principalmente a través de la red social Instagram, donde suele compartir actualizaciones sobre su vida familiar, su proceso de tratamiento y su actividad profesional. El relanzamiento de su marca de juguetes coincide con esta disposición a compartir aspectos relevantes de su vida pública, siempre desde un enfoque personal y sin entrar en detalles clínicos específicos sobre su enfermedad.

Este emprendimiento personal había sido anteriormente puesto en pausa debido a circunstancias personales y al proceso médico, relató Informalia. El retorno de la marca Coucou Bebe Coucou con piezas como la heladería y la cafetera de juguete constituye, para Romero, no solo un proyecto profesional, sino también un motivo de ilusión y dedicación en una etapa compleja.

La relación de Romero y Javier Tudela, que ya suma ocho años, ha sido un pilar en el desafío que enfrenta la empresaria desde que comenzó el tratamiento. Según describió Informalia, la dinámica familiar y el respaldo de Tudela se han mantenido en el centro de la vida de Romero, influyendo positivamente en su ánimo y en su capacidad para retomar proyectos profesionales.

La cobertura del medio recogió también los mensajes de Romero dirigidos específicamente a su pareja y a sus hijos, subrayando el papel de la familia en este periodo. El apoyo recibido, sumado al relanzamiento de su marca infantil, representa para Romero un punto de continuidad personal y profesional en el marco de su recuperación.

Las imágenes compartidas y los productos mostrados han generado comentarios positivos, según reportó Informalia, marcando una etapa de nueva exposición pública para Romero tras meses de discreción. En cada una de sus intervenciones públicas, la empresaria transmite agradecimiento y reafirma la importancia de su núcleo familiar, su salud y sus proyectos personales.