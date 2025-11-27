La Comunidad de Madrid se une a la Federación de Tenis para fomentar este deporte en los colegios públicos

La Comunidad de Madrid ha firmado un convenio que permite a la Federación de Tenis de Madrid (FTM) sumarse al programa Tenis-Pickleball en los colegios y seguir fomentando la práctica de estos deportes en los centros educativos.

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha visitado este jueves el CEIP Nuestra Señora de Lourdes de Torrelodones, uno de los 25 que participa actualmente en esta iniciativa del Gobierno regional. Con este acuerdo, la FTM podrá implantar las actividades en los colegios públicos que determine cada curso, ofreciendo formación a los profesores que impartan Educación Física en estos centros, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Habrá encuentros entre los propios colegios, facilitando a los alumnos los ejercicios relacionados con estos deportes y difundiendo esta iniciativa a otras escuelas interesadas en unirse. Este curso 2025/26, cerca de 10.000 escolares se benefician de este programa, que combina la enseñanza técnica de los deportes de raqueta tenis y pickleball con contenidos descriptivos del currículo de Educación Primaria.

Las actividades se adaptan a la edad y al nivel de los estudiantes y no se limitan a la enseñanza del método, sino que, tal y como ha subrayado Viciana, "también se promueven acciones deportivas, culturales y pedagógicas para fomentar la salud física, el bienestar y el respeto entre los alumnos, impulsando valores como la cooperación, la tolerancia y la prevención de la violencia".