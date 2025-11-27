Isabel Pantoja reacciona con indiferencia a la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

“Bien, aunque un poquito resfriada”. Con estas palabras y una leve sonrisa, Isabel Pantoja hizo una aclaración sobre su estado de salud tras permanecer varios meses sin realizar apariciones públicas, mientras ratificaba una demanda judicial contra distintos medios y periodistas por supuesta revelación de información privada. Según informó el medio, la cantante acudió este jueves a los Juzgados de Pozuelo de Alarcón junto a su hermano Agustín Pantoja y su abogado Eduardo de Urbano para impulsar la causa que inició por la difusión de datos íntimos relativos a su salud.

De acuerdo con la información publicada, la presencia de Pantoja ante los tribunales coincidió con un momento de gran visibilidad mediática causado por la reciente separación entre su hijo Kiko Rivera e Irene Rosales. A pesar del interés de la prensa por conocer su punto de vista sobre la ruptura y la posibilidad de que esto facilite una aproximación con Rivera, la artista evitó hacer comentarios y mantuvo una actitud de absoluta reserva. Reportó el medio que la artista optó por ignorar las preguntas sobre los conflictos familiares y no reaccionó al recordatorio de que la relación con su exnuera no había favorecido un acercamiento con su hijo.

Tal como consignó la fuente, la vuelta a la vida pública de Isabel Pantoja se produjo luego de una prolongada ausencia durante la cual abandonó de forma definitiva Cantora, la finca heredada de su esposo Paquirri. También dejó la residencia que alquiló en Madrid, inmueble al que se había trasladado a finales de 2024 con el objetivo de impulsar su carrera a través de nuevos proyectos, incluyendo la grabación de un documental y la preparación de una serie sobre su vida. Durante ese periodo, el paradero de la cantante fue motivo de especulación en distintos medios.

El medio detalló que Pantoja llegó a los juzgados visiblemente respaldada por su hermano y su representante legal. Durante el breve contacto que mantuvo con la prensa en la entrada y la salida de los tribunales, Pantoja mostró serenidad y no emitió declaraciones sobre el distanciamiento con sus hijos, tanto Kiko Rivera como Isa Pantoja, quienes recientemente expusieron su falta de intención de retomar el contacto con su madre en el programa ‘¡De Viernes!’. Ambos señalaron ante las cámaras que la recomposición de la relación familiar no es una opción en este momento.

Una vez finalizado el trámite judicial, el medio describió que Pantoja se mostró abrumada por la cantidad de medios congregados, buscando apoyo en el brazo de su hermano mientras se dirigía hacia el vehículo que la aguardaba. La expectación por su testimonio ante la justicia y su posible reacción frente a la situación personal de sus hijos marcó el tono de la jornada para los periodistas apostados en el lugar.

En referencia a la demanda, la acción legal tiene como finalidad que la justicia investigue la presunta comisión de un delito de revelación de secretos en el que habrían incurrido varios medios y profesionales del periodismo al divulgar información sobre sus condiciones médicas. La ratificación de la denuncia ante el juez representa un paso clave para que la causa siga su curso en los tribunales de Pozuelo de Alarcón.

El medio explicó que la artista, conocida por su trayectoria musical y por las circunstancias familiares que la han mantenido bajo el foco mediático, ha optado en esta ocasión por centrar su discurso en temas jurídicos y mantener distancia respecto a los asuntos personales. La reacción de Pantoja frente a la separación de Kiko Rivera, así como su negativa a responder preguntas, fue interpretada como un gesto de indiferencia ante una situación que ha generado numerosos titulares en la prensa del corazón.

Finalmente, el interés mediático despertado por la reaparición de Isabel Pantoja responde tanto a la relevancia de los temas legales que la involucran como a la constante exposición de su vida personal y sus vínculos familiares, sobre todo tras las recientes declaraciones públicas de sus hijos en televisión. La demanda interpuesta por Pantoja cobra relevancia en el contexto de la protección de la información privada de personajes públicos y el debate sobre los límites de la cobertura de los medios de comunicación frente a cuestiones de vida íntima.