El abogado de Isabel Pantoja enciende las alarmas sobre su estado: "No está nada bien, tiene que remontar"

Después de varios meses lejos de los focos, en los que ha protagonizado infinidad de titulares tanto por su nula relación con sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja, como por sus problemas económicos -su elevada deuda con Hacienda la ha obligado a despedirse para siempre de Cantora mientras su gira por América y proyectos como la rumoreada serie sobre su vida no terminan de arrancar-, Isabel Pantoja ha reaparecido este jueves ante las cámaras.

La tonadillera, inseparable de su hermano Agustín Pantoja, ha acudido a los Juzgados de Pozuelo de Alarcón para ratificar la demanda que ha interpuesto contra varios medios de comunicación y periodistas por revelar datos privados relativos a su estado de salud. Y, fiel a su discreción, ha dado la callada por respuesta a las preguntas de la prensa, dejando en el aire cómo se encuentra y cómo se ha tomado la noticia de la separación de su hijo e Irene Rosales, que se rumorea que nunca fue santo de su devoción y que nunca ayudó a que Kiko y su madre se llevasen bien.

Quién sí ha tomado la palabra, ejerciendo de improvisado portavoz de Isabel, ha sido su abogado Eduardo de Urbano, que ha encendido las alarmas sobre el estado anímico de la cantante al confesar que "no está nada bien". "No está nada bien, lo que pasa es que queremos que remonte, que vuelva su carrera profesional porque es una artista muy grande creo yo. Tiene que remontar, claro" ha expresado con sinceridad a su llegada a los juzgados.

Minutos después, y una vez que la tonadillera había abandonado el lugar con su hermano Agustín, su abogado ha explicado la razón de su presencia ante el juez: "Hemos venido a un acto judicial en relación a una acción que ella ha interpuesto por revelación de secretos, de datos médicos que están especialmente protegidos como todos sabemos, y que algunos medios de comunicación se hicieron eco. Y consideramos que es superar los límites del derecho de informacion, todo tiene sus límites".

"Hemos planteado la acción, esto es el comienzo del proceso, se ha ratificado hoy la querella que hemos presentado y ya veremos cómo queda" ha añadido, desvelando que lo único que quiere Isabel "es que se haga justicia. Lo ha pedido expresamente, está muy afectada porque le hace daño, le hace mal, porque una cosa es informar, lo que no puede ser es revelar secretos".

Muy discreto, sin embargo, ha evitado contestar si ha hablado con la cantante de sus hijos, asegurando que "yo no llevo más que este tema".