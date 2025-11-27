Australia incluye a la Guardia Revolucionaria de Irán en su lista de "patrocinadores del terrorismo"

El Gobierno australiano expulsó al embajador iraní en 2024 luego de vincular a la Guardia Revolucionaria de Irán con ataques incendiarios en Sídney y Melbourne, una medida que no tenía precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Según informó Europa Press, Australia ahora ha incluido a la Guardia Revolucionaria iraní en su lista oficial de “patrocinadores estatales del terrorismo” tras un análisis realizado por sus servicios de inteligencia, los cuales atribuyen a este grupo la organización de atentados dirigidos contra la comunidad judía australiana.

La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, afirmó en una declaración que “los ataques de Irán no tienen precedentes y son actos peligrosos, orquestados por un país externo en suelo australiano”. De acuerdo con Europa Press, la ministra argumentó que esta designación obedece a la naturaleza de las acciones atribuidas a la fuerza iraní y enfatizó que “es por eso que hemos incluido a la Guardia Revolucionaria en esta lista, porque no tiene cabida en Australia”.

El medio Europa Press detalló que el Ejecutivo australiano sostiene una posición más firme hacia Irán que las administraciones previas y manifestó la determinación de continuar tomando medidas orientadas a la seguridad de la población australiana. Penny Wong remarcó que el gobierno liderado por el primer ministro Anthony Albanese “seguirá trabajando para mantener seguros a los australianos”, poniendo de relieve una política exterior más estricta en relación a las actividades percibidas como una amenaza proveniente de actores extranjeros.

Según consignó Europa Press, la decisión adoptada este jueves se apoya en los informes de inteligencia que vinculan directamente a la Guardia Revolucionaria de Irán con ataques recientes en territorio australiano. El gobierno responsabilizó a Irán por dos atentados incendiarios ejecutados durante 2024, dirigidos a la comunidad judía en las ciudades de Sídney y Melbourne. Como resultado de estas acciones atribuidas, el embajador de Irán recibió la orden de abandonar Australia en el plazo de una semana, marcando una expulsión diplomática sin precedentes desde el final del conflicto mundial en 1945.

Europa Press especificó que el señalamiento contra la Guardia Revolucionaria responde a una serie de incidentes violentos que han puesto en alerta a las autoridades australianas. Los servicios de inteligencia sostienen que la fuerza iraní ha actuado directamente, orquestando acciones que representan riesgos no solo para una minoría específica, sino para el conjunto de la sociedad australiana. Esta nueva calificación de la Guardia como “patrocinador del terrorismo” coloca a Australia entre los países que han adoptado una postura más dura frente a las actividades iraníes en el exterior.

La ministra Wong subrayó que la medida implica el reconocimiento oficial de una amenaza exterior coordinada y alentó la vigilancia constante ante la posibilidad de futuros incidentes. Este enfoque, destacado por Europa Press, se enmarca en una serie de acciones recientes del gobierno australiano centradas en reforzar la legislación y la preparación frente a riesgos vinculados a actores estatales extranjeros.

El medio reportó que la inclusión de la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones consideradas como patrocinadoras del terrorismo implica consecuencias diplomáticas y legales. Esta designación facilita la imposición de restricciones financieras y de movimientos a individuos o entidades asociadas con la fuerza iraní y permite a las autoridades australianas desarrollar estrategias de prevención y respuesta ante nuevas amenazas identificadas. La postura plasmada por Wong refleja un cambio relevante respecto de la relación bilateral entre ambos países y responde a episodios concretos que han generado preocupación en distintos sectores de la sociedad australiana.

Europa Press recordó que estas acciones gubernamentales han coincidido con un contexto internacional de tensiones crecientes respecto al papel de Irán en actividades fuera de sus fronteras, especialmente en lo relativo a la protección de comunidades vulnerables en países occidentales. Australia, al igual que otras naciones, ha respondido mediante la implementación de controles y el fortalecimiento de las alianzas entre agencias de inteligencia y cuerpos policiales. La visión expresada por los responsables de la política exterior australiana subraya que “no tiene cabida en Australia” cualquier grupo al que se le adjudique la autoría o impulso de ataques en territorio nacional.

El informe de Europa Press concluye que la posición más estricta del actual gobierno se traduce en acciones concretas de vigilancia, identificación y señalamiento público de aquellos actores, estatales o paraestatales, que sean reconocidos por las autoridades como fuente de amenazas a la seguridad nacional.