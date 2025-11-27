Alejandra Silva se sincera sobre sus planes de futuro con Richard Gere: "España es mi hogar, mi corazón está aquí"

Durante su estancia en España, Alejandra Silva resaltó el especial entusiasmo que muestran sus hijos por el país y la manera natural en que se ha fortalecido el vínculo familiar con Madrid. Según consignó el medio proporcionado, mientras los niños preguntaban con ansias cuántos días faltaban para regresar, la empresaria enfatizó: "Nunca me voy a ir de Madrid porque España es mi hogar. Al final, aunque pases más tiempo en Estados Unidos, siempre voy a estar aquí, mi corazón está aquí, bueno, mi casa está aquí, y mis niños están encantados". Esta afirmación acompaña el reciente regreso de la pareja integrada por Alejandra Silva y Richard Gere a la capital española después de realizar una estancia en Estados Unidos por razones profesionales. De acuerdo con el medio, ambos se encuentran de nuevo en Madrid para presentar su proyecto documental dedicado a las personas que viven en la calle.

El medio detalló que Richard Gere y Alejandra Silva eligieron el marco español para dar a conocer “Lo que nadie quiere ver”, el corto documental realizado en colaboración con la organización ‘Hogar sí’. Esta iniciativa busca dar visibilidad a la experiencia de quienes se encuentran sin hogar. El regreso a Madrid incluye la participación de la pareja en actos solidarios como el encendido del árbol de Navidad en Murcia junto a la Fundación Aladina, evento que marca el inicio de un gimnasio pediátrico destinado a niños con cáncer, según informó la fuente original. La agenda de la pareja en España se extiende más allá de la presentación del documental e involucra su compromiso filantrópico y social, aspectos que resaltaron en sus intervenciones públicas.

Tal como publicó la fuente, la pareja asistió recientemente a la gala de los premios Elle X Future, un evento anual que en la edición anterior premió a Richard Gere con el Elle Eco Award 2025 y que ahora distinguió a Alejandro Sanz. Durante la ceremonia, Gere y Silva compartieron un momento ante las cámaras junto a Sanz y Candela Márquez, reflejando la sintonía del matrimonio con miembros destacados de la cultura española. El medio consignó que, durante la gala, los protagonistas compartieron detalles sobre futuros planes personales y profesionales. Entre estos proyectos destaca la publicación de un libro fotográfico donde compilarán imágenes tomadas en sus viajes, mostrando así una faceta más íntima y familiar.

La convivencia en Madrid también ha estado marcada por la conexión de Richard Gere con la cultura española, facilitada por el apoyo de sus hijos. Según relató el medio, los niños de la pareja actúan como traductores en las conversaciones con Gere, quien expresa sus primeras palabras en español motivado por el entorno familiar creado en la capital. En sus respuestas ante la prensa, Silva compartió con naturalidad la emoción de sus hijos por volver a España y cómo se percibe Madrid como un verdadero hogar para la familia, detalles que subrayan la importancia personal y emocional que el país tiene para ellos.

En relación con las festividades de fin de año, Alejandra Silva precisó que, a pesar del cariño que la familia tiene por España, este año las Navidades se celebrarán lejos tanto de Madrid como de Estados Unidos. “Nuestro plan es una buena chimenea, una mantita y todos juntos. Este año nos vamos a ir fuera, no estamos en Estados Unidos ni en España”, indicó Silva, según registró el medio citado.

Mirando hacia el futuro, y refiriéndose a los proyectos profesionales que pueden llevarse a cabo en 2026, la empresaria manifestó que “se presenta cargado de ilusiones, vamos a ver cómo podemos abarcar más”, compartiendo así el espíritu con el que la pareja encara el nuevo año. Richard Gere, por su parte, reconoció su interés en el cine español y la existencia de “muchos directores maravillosos”, mencionando expresamente a Pedro, en referencia a Pedro Almodóvar. "Hay muchos directores aquí maravillosos. Algunos no son muy conocidos. Algunos, como Pedro, por supuesto, todos conocen a Pedro. Hay muchos", citó el medio, transmitiendo el deseo de Gere de colaborar en nuevos proyectos dentro de la industria cinematográfica española.

La presencia recurrente de la pareja en actos sociales y culturales de España aparece en el relato del medio como otra muestra de la integración de Silva y Gere en la vida local. Según detalló la fuente, tanto sus iniciativas vinculadas a causas sociales como sus declaraciones públicas subrayan una relación sólida y permanente con la sociedad española, reflejada en los planes familiares, las colaboraciones institucionales y el interés en seguir participando de la vida cultural del país.