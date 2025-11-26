VÍDEO: ICO moviliza 160 millones en avales para hacer frente a los aranceles: "No está habiendo una demanda masiva"

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, resaltó que la demanda de la red de seguridad financiera activada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para respaldar a empresas perjudicadas por los aranceles de Estados Unidos no ha crecido de manera masiva. Esta valoración se vinculó a una interpretación positiva sobre el alcance que tienen las restricciones comerciales en el tejido empresarial español. Tal como consignó Europa Press, Cuerpo compartió estos datos en la Comisión de Economía del Congreso, donde detalló las actuaciones recientes del Ministerio y explicó el uso de los recursos habilitados.

De acuerdo con Europa Press, el ministro explicó que el ICO ya movilizó 160 millones de euros en avales a través de 24 operaciones diseñadas para proporcionar liquidez a compañías afectadas por las barreras comerciales impuestas por Estados Unidos. El gobierno central contempló un fondo total de 5.000 millones de euros para estas situaciones, cuyo primer tramo autorizado asciende a 1.000 millones de euros. De este bloque inicial, la menor demanda se tradujo en 160 millones movilizados hasta la fecha.

Cuerpo especificó que, aunque la infraestructura financiera puesta en marcha por el ICO cuenta con una capacidad significativa, la escasa utilización hasta ahora permite considerar que el impacto real de los aranceles estadounidenses no ha sido tan amplio como se temía sobre las empresas españolas. Según divulgó Europa Press, el ministro señaló que “afortunadamente, por ahora, esta red de seguridad que estamos poniendo en marcha no está teniendo una demanda masiva, y esto tiene una interpretación positiva con respecto al impacto potencial que están teniendo las circunstancias actuales en nuestras empresas”.

Además, dentro de las medidas adoptadas, el titular de Economía detalló la introducción de una línea específica de ICO Crecimiento orientada a paliar el efecto de los aranceles, incorporada en la última adenda del plan de recuperación, conocida como adenda DANA. Esta iniciativa espera aprobación en el Congreso y dispondrá de 180 millones de euros no reembolsables, cuyo objetivo será ampliar la respuesta frente a posibles agravios derivados de la política comercial norteamericana, reportó Europa Press.

Como complemento a los apoyos financieros para las empresas expuestas a disrupciones globales, el titular de Economía expuso que se ha desplegado un plan centrado en mejorar la competitividad y potenciar la presencia exterior de las empresas nacionales. Según informó Europa Press, esta hoja de ruta se elaboró en colaboración con las comunidades autónomas y apunta a proporcionar asistencia personalizada a más de 1.600 empresas que podrían verse afectadas por las alteraciones en el comercio internacional.

La información suministrada por Europa Press indicó que la estrategia del Ministerio de Economía, articulada junto al ICO y las administraciones regionales, busca proteger el tejido empresarial español ante situaciones adversas originadas en el contexto global. Además del respaldo financiero inmediato mediante avales y líneas no reembolsables, se contempla la asistencia individualizada a miles de compañías que operan en mercados internacionales y se enfrentan a retos derivados de nuevas medidas comerciales.